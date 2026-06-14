Sonntagsrätsel Nr. 3073

Gesucht weird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1914 komponierte ein Franzose den Zyklus „Sports et Divertissements“. Das finale Stück trägt den Titel „Tennis“. Und wie heißt dieser Komponist? Kurze Klavierstücke, Anfang des 20. Jahrhunderts – da braucht man seine großen Hits wie die „Gymnopédies“ eigentlich gar nicht mehr zu erwähnen.



Zielführend ist: der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen.

2. Frage

2017 veröffentlichte der französische Sänger Da Silva das Lied „John McEnroe“. Der US-amerikanische Tennisspieler war nicht zuletzt für seine Wutausbrüche bekannt. Sein Ausruf „You cannot be serious!“ ist längst zu einem Meme geworden. Und in welcher deutschen Landeshauptstadt erblickte McEnroe 1959 das Licht der Welt? Das zugehörige Bundesland grenzt an sechs weitere Länder.



Aus dem Namen dieser Stadt ist zielführend: der sechste Buchstabe.

3. Frage

1968 erschien die Single „Anyone For Tennis?“ eines britischen Trios. In ihrer Diskographie steht sie als Kuriosität zwischen den Hits „Sunshine Of Your Love“ und „White Room“.



Aus dem Namen der Gruppe ist zielführend: der erste Buchstabe. (Alternativ können Sie auch den ersten Buchstaben aus dem Familiennamen des Gitarristen und Sängers nehmen.)

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Anfang 1983 erschien als zweite Auskopplung aus dem Album „Thriller“ die Single „Billie Jean“. In dem Lied geht es um eine Stalkerin. Bei der Aufnahme bekniete Produzent Quincy Jones den Sänger, dem Stück einen anderen Titel zu geben, da er befürchtete, das Publikum würde eine Beziehung zum Tennisstar Billie Jean King herstellen – was dann auch geschah. In der Sendung zu hören ist das Lied in der Interpretation von Caetano Veloso; gesucht wird: der Komponist und Interpret des Originals.



Lösungsorientiert ist: der vierte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

5. Frage

1990 schrieb Serge Gainsbourg eines der letzten seiner berühmt-berüchtigten doppeldeutigen Chansons: „Love Fifteen“. Dass es hier nur vordergründig um Tennis geht, dürfte auch der Sängerin klargewesen sein – schließlich war sie zwölf Jahre lang seine Partnerin in allen Lebenslagen.



Aus dem bekannten Vornamen dieser 2023 verstorbenen britischen Schauspielerin soll notiert werden: der letzte Buchstabe.

6. Frage