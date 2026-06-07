Sonntagsrätsel Nr. 3072

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und drei Silben.
Legen Sie Wert auf Äußerlichkeiten!?
28:52 Minuten
Am 7. Juni 1926 wurde der Architekt Antoni Gaudí auf dem Weg zur Baustelle der Sagrada Família von einer Straßenbahn angefahren; drei Tage später verstarb er. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um Architekten in der Musik.
1. Frage
Vom Philosophen Schelling stammt der Satz „Architektur ist erstarrte Musik“. Davon ausgehend ist es nicht weiter erstaunlich, dass viele Musiker zunächst Architektur studierten. Der Keyboarder, der Bassist und der Schlagzeuger der zur ersten Musik gesuchten Gruppe lernten sich im Zuge ihres Architekturstudiums kennen. 1967 erschien ihre von Syd Barrett komponierte Single „See Emily Play“; später errichteten die drei dann gemeinsam mit David Gilmour ausufernden Klanggebäude.
Der erste Buchstabe vom zweiten Wort ihres Gruppennamens macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.
Der erste Buchstabe vom zweiten Wort ihres Gruppennamens macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.
2. Frage
2014 spielte Bodo Wartke sein Lied „Architektur in Deutschland“ für das Album „Swingende Notwendigkeit“ mit dem Capital Dance Orchestra ein. Wir suchen: die Stadt, in der die Kunst- bzw. Architekturschule Bauhaus 1919 von Walter Gropius gegründet wurde.
Aus ihrem Namen mit sechs Buchstaben ist zielführend: der fünfte.
Aus ihrem Namen mit sechs Buchstaben ist zielführend: der fünfte.
3. Frage
Am schönsten ist es für Architekten natürlich, wenn sie ihre Gebäude auf die grüne Wiese planen können, also ohne Rücksicht auf schon bestehender Bausubstanz und am besten noch unabhängig von einengenden Bauvorschriften. Dieses Glück wurde 1956 einem Architekten zuteil, der die öffentlichen Gebäude der neuen Hauptstadt Brasiliens entwerfen sollte. 1963 veröffentlichte Stan Kenton seine Hommage an die so entstandene Stadt mit dem Titel „Brasilia“.
Aus dem Vornamen dieses brasilianischen Architekten mit dem deutschen Familiennamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe. Und das bitte in doppelter Ausführung.
Aus dem Vornamen dieses brasilianischen Architekten mit dem deutschen Familiennamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe. Und das bitte in doppelter Ausführung.
Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.
4. Frage
Wir bleiben in Brasilien und suchen einen weiteren abgebrochenen Architekturstudenten – allerdings nicht Tom Jobim, der auch für das Fach eingeschrieben war, sondern einen seiner Kollegen. Der hatte gleich mit dem ersten Lied seines Debutalbums, nämlich „A Banda“, einen großen Hit. 1967 erschien das in der Sendung zu hörende Lied „Ano Novo“. In der Regel kennt man diesen 1944 in Rio geborenen Mann unter seinem Künstlervornamen und dem ersten Wort seines Familiennamens. Aus letzterem suchen wir: den dritten Buchstaben. In seinem kompletten Familiennamen offenbart sich die europäische Abstammung des Künstlers.
Aus dessen letztem Wort wären auch der fünfte oder der letzte Buchstabe zielführend.
Aus dessen letztem Wort wären auch der fünfte oder der letzte Buchstabe zielführend.
5. Frage
Auch Art Garfunkel war Architekturstudent. 1970 widmeten er und Paul Simon auf ihrem finalen Studioalbum einem der bekanntesten US-Amerikanischen Architekten ein Lied: „So Long, Frank Lloyd Wright“. Wir suchen: den Titel des Albums. Er besteht aus vier Wörtern und heißt wie das erste Lied auf der LP.
Zielführend sind: der vierte Buchstabe des ersten oder der letzte Buchstabe des dritten Wortes.
Zielführend sind: der vierte Buchstabe des ersten oder der letzte Buchstabe des dritten Wortes.
6. Frage
2024 veröffentlichte das britische Duo Art-O-Matic auf dem Album „Kunsthaus“ ein Lied über den 1886 in Aachen geborenen Architekten Ludwig Mies van der Rohe. Zu dessen berühmtesten Bauwerken gehört ein Museum im Herzen Berlins.
Derjenige Buchstabe, der am häufigsten in seinem Namen vorkommt, beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.
Derjenige Buchstabe, der am häufigsten in seinem Namen vorkommt, beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.