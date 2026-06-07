Sonntagsrätsel Nr. 3072

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Vom Philosophen Schelling stammt der Satz „Architektur ist erstarrte Musik“. Davon ausgehend ist es nicht weiter erstaunlich, dass viele Musiker zunächst Architektur studierten. Der Keyboarder, der Bassist und der Schlagzeuger der zur ersten Musik gesuchten Gruppe lernten sich im Zuge ihres Architekturstudiums kennen. 1967 erschien ihre von Syd Barrett komponierte Single „See Emily Play“; später errichteten die drei dann gemeinsam mit David Gilmour ausufernden Klanggebäude.



Der erste Buchstabe vom zweiten Wort ihres Gruppennamens macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

2014 spielte Bodo Wartke sein Lied „Architektur in Deutschland“ für das Album „Swingende Notwendigkeit“ mit dem Capital Dance Orchestra ein. Wir suchen: die Stadt, in der die Kunst- bzw. Architekturschule Bauhaus 1919 von Walter Gropius gegründet wurde.



Aus ihrem Namen mit sechs Buchstaben ist zielführend: der fünfte.

3. Frage

Am schönsten ist es für Architekten natürlich, wenn sie ihre Gebäude auf die grüne Wiese planen können, also ohne Rücksicht auf schon bestehender Bausubstanz und am besten noch unabhängig von einengenden Bauvorschriften. Dieses Glück wurde 1956 einem Architekten zuteil, der die öffentlichen Gebäude der neuen Hauptstadt Brasiliens entwerfen sollte. 1963 veröffentlichte Stan Kenton seine Hommage an die so entstandene Stadt mit dem Titel „Brasilia“.



Aus dem Vornamen dieses brasilianischen Architekten mit dem deutschen Familiennamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe. Und das bitte in doppelter Ausführung.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

5. Frage

Auch Art Garfunkel war Architekturstudent. 1970 widmeten er und Paul Simon auf ihrem finalen Studioalbum einem der bekanntesten US-Amerikanischen Architekten ein Lied: „So Long, Frank Lloyd Wright“. Wir suchen: den Titel des Albums. Er besteht aus vier Wörtern und heißt wie das erste Lied auf der LP.



Zielführend sind: der vierte Buchstabe des ersten oder der letzte Buchstabe des dritten Wortes.

6. Frage