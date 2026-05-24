Sonntagsrätsel Nr. 3070

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Vermutlich 1953 schrieb der Bluesmusikers Junior Parker das Lied „Mystery Train“. Und das ist selbst ein Mysterium, denn: was dieser geheimnisvolle Zug ist, wird wohl für immer Parkers Geheimnis bleiben. Am 11. Juli 1955 nahm dann ein anderer Musiker das Lied auf, das Sam Phillips dann als Sun Single No. 223 veröffentlichte. Begleitet wurde der gesuchte Sänger dabei von Scotty Moore an der Gitarre und Bill Black am Bass.



Aus seinem bekannten Vornamen notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

2. Frage

Auch die zweite Musik beschreibt einen mysteriösen Zug, nämlich den „Mystery Pacific“. Sein in Belgien geborener Komponist könnte sich dabei an Arthur Honeggers Komposition „Pacific 231“ orientiert haben. Auf jeden Fall gehört das Stück zu den rasantesten dieses an sich schon rasanten Gitarristen. Im April 1937 spielte er es mit dem Quintet Du Hot Club De France ein; komponiert hatte er es gemeinsam mit dem Geiger Stéphane Grappelli.



Aus dem Familiennamen dieses Gitarristen ist zielführend: der zweite Buchstabe.

3. Frage

1815 schrieb Ludwig van Beethoven ein Lied mit dem Titel „Das Geheimnis“. 1928 erhielt in Bonn die Johannisloge „Beethoven zur ewigen Harmonie“ ihre Konstitutionsurkunde. Und wie nennt man die Mitglieder solcher oft geheimen Logen im Allgemeinen?



Aus diesem Begriff ist zielführend: der zweite, der achte oder der zehnte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Auch Lied No. vier trägt den Titel „Geheimnis“. Entstanden ist es 1877. Wir suchen: den Komponisten. Geboren wurde er in Hamburg, gestorben ist er in Wien. Sein großer Wurf war „Ein Deutsches Requiem“.



Wir suchen: den zweiten Buchstaben aus seinem Familiennamen.

5. Frage

Im Oktober 1977 veröffentlichte ein britischer Künstler sein größtenteils in Berlin entstandenes Album „Heroes“. Das finale Stück der LP trägt den mysteriösen Titel „The Secret Life Of Arabia“.



Aus dem Vornamen dieses Sängers soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.

6. Frage