Sonntagsrätsel Nr. 3069

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und einer Silbe

1. Frage

„Judas mercator pessimus“, also „Judas, der schlimmste aller Händler“ ist der zweite Teil aus den „Responsoria in Coena Domini“. Komponiert hatte das Werk 1778 ein gewisser Herr Haydn – allerdings nicht Joseph, sondern einer seiner Brüder.



Der erste Buchstabe aus dessen bekannten Vornamen (seinem zweiten) macht den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratewort.

2. Frage

1970 sang Roy Harper auf dem Album „Flat, Baroque And Berserk“ ein Lied aus der Perspektive von Judas mit dem Titel „Don’t You Grieve“. Zur Musik gesucht wird: der Garten in Jerusalem, in dem Jesus von Judas verraten und dann gefangen genommen wurde. Den Namen dieses Ortes gibt es in vielen verschiedenen Schreibweisen.



Der zweite Buchstabe ist aber immer derselbe. Und der bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

1980 ging einer der bekanntesten französischen Chansonniers mit Judas in die Disco – so zumindest klingt sein Lied „Mon ami, mon Judas“ vom Album „Autobiographie“. 1960 spielte der Mann mit den armenischen Wurzeln die Hauptrolle in dem Novelle Vague-Film „Tirez sur le pianiste“ („Schießen Sie auf den Pianisten“). Außerdem mochte er es gar nicht, wenn andere sich gehen ließen.



Aus seinem Familiennamen ist zielführend: der dritte Buchstabe.

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4. Frage

2016 veröffentlichte die Bassistin und Songwriterin Esperanza Spalding das Lied „Judas“. Wir suchen: das Zeichen, mit dem Judas Jesus an die Tempelpolizei verriet. Es handelt sich hier um ein Substantiv mit vier Buchstaben.



Lösungsorientiert ist: der dritte oder der vierte.

5. Frage

Für die Songwriterin Natalie Merchant ist „Saint Judas“ ein Heiliger für bigotte Christen in den Südstaaten der USA. Beim letzten Abendmahl ist Judas noch an Jesu Seite. Dessen bekannteste bildliche Darstellung ist ein Wandgemälde im Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand. Und wer hat es zwischen 1495 und 1498 gemalt?



Aus dem Namen dieses Universalgelehrten notieren Sie bitte: den vorletzten Buchstaben.

6. Frage