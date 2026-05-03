Sonntagsrätsel Nr. 3067

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben

1. Frage

Zu den ältesten Formen der Werbung gehört die Marktschreierei. Vor Erfindung des Buchdrucks hatte derjenige, der seine Waren am laustesten oder am kreativsten anpries, die besten Chancen, sie unter’s Volk zu bringen. Heute sind solche Veranstaltungen vor allem touristische Attraktionen – wie z.B,. der berühmteste Fischmarkt Deutschlands, der (vermutlich) auch der Ausgangspunkt des gleichnamigen Liedes der Gruppe Torfrock ist.



Wir suchen: die Stadt, in der er stattfindet und aus ihrem Namen: den dritten Buchstaben.

2. Frage

Später wurde Werbung dann vor allem in Zeitungen gemacht. 1854 bekam ein Drucker die Genehmigung für eine „Annoncier-Säule“. Da er Ernst Litfaß hieß, wurden diese Objekte bald „Litfaß-Säulen“ genannt. Und in welcher Stadt stand die erste dieser Säulen?



Aus ihrem Namen benötigen Sie: den fünften Buchstaben. (In der Sendung zu hören ist Eva Busch mit dem „Litfaß-Lied“.)

3. Frage

Später wurde Werbung auch im Radio, im Fernsehen und in den Kinos gemacht. Im Land der unbegrenzten Marktmöglichkeiten, sprich: den USA, machten seit den 1930er Jahren eigentlich alle großen Stars Werbung. 1963 ließ sich z.B. ein Soul-Sänger von Coca Cola einkaufen.



Aus dem bekannten Namen dieses blinden Pianisten notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben – und das gleich doppelt.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

1998 veröffentlichte eine in Leipzig geborene Sängerin das Album „In eigener Sache“. Auf ihm befindet sich das Lied „Werbung“. Zu DDR-Zeiten veröffentlichte sie LPs wie „Was fang‘ ich mit mir an“ oder „Die Kinder der Nacht“.



Aus ihrem Familiennamen mit acht Buchstaben ist zielführend: der siebte.

5. Frage

1967 veröffentlichte eine britische Band das Album „Sell Out“, auf dem sie zwischen den Liedern selbstgespielte Werbejingles eingestreut hatte. In dem Lied „I Can See For Miles” attestierte sich Roger Daltrey (der heute noch immer Sänger der Band ist) eine Art metaphysische Weitsichtigkeit.



Lösungsorientiert ist hier: der letzte Buchstabe aus dem Namen der Gruppe.

6. Frage