Gesucht wird: ein Substantiv bzw. ein Eigenname mit sechs Buchstaben und drei Silben

1. Frage

1948 erschien der Abenteuerfilm „Scott of the Antarctic”. Die Musik, darunter auch den „Penguin Dance“, schrieb ein bekannter britischer Komponist. 1952 machte er aus diesem Auftragswerk die „Sinfonia Antartica“. Von ihm stammen auch die Romanze „The Lark Ascending“ und die „Fantasia on a Theme by Thomas Tallis“.



Wir suchen: aus dem dreiteiligen Namen dieses Komponisten: denjenigen Buchstaben, der am häufigsten in ihm vorkommt.

2. Frage

2013 erschien auf dem Album „Little French Songs“ das Lied „Le Pingouin“. Wir suchen: die in Italien geborene Sängerin. Von 2007 bis 2012 war sie die First Lady Frankreichs. Zuvor war sie bereits mit u.a. Eric Clapton und Mick Jagger liiert gewesen. Ihre Auftritte nach 2024 fanden mutmaßlich unter gerichtlicher Aufsicht statt.



Bitte finden und notieren Sie: den vierten Buchstaben aus ihrem Familiennamen.

3. Frage

1955 erschien der „Pinguin-Mambo“, gespielt vom Rundfunkorchester Leipzig und gesungen von Werner Hass (dem mutmaßlichen Erfinder unseres Sonntagsrätsels). Und wie hieß das Label, auf dem der VEB Deutsche Schallplatten Berlin dieses Lied veröffentlichte? Gegründet wurde es von Ernst Busch.



Aus seinem Namen mit fünf Buchstaben ist zielführend: der vierte.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Musik No. vier ist eine Gedicht-Vertonung: Hans Clarin deklamiert die „Pinguine“ zur Musik von Werner Thomas-Mifune. Erschienen ist das Gedicht 1934, im Todesjahr des Dichters. Mit bürgerlichem Namen hieß er Hans Bötticher. Er war vor allem an allem Maritimen interessiert, was auch in seinem Künstlernachnamen zum Ausdruck kam.



Aus seinem Vornamen wird gesucht: der zweite Buchstabe.

5. Frage

Über den Pianisten und Sänger Otto Berco ist nicht viel bekannt, außer, dass er in Tschechien als Otto Bercowitz geboren wurde. Vermutlich 1930 veröffentlichte er das Lied über den Pinguin, der bei Hagenbeck im Zoo sitzt. Und wie hieß der Gründer dieses Hamburger Tierparks mit Vornamen?



Aus ihm notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

6. Frage