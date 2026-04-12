Sonntagsrätsel Nr. 3064

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1993 veröffentlichte die Münchner Gruppe FSK das Album „The Sound Of Music“. Darauf befand sich das nicht ganz erstgemeinte Lied „Flagge Verbrennen (Regierung Ertränken)“. Wir suchen: die Bezeichnung, für die die Abkürzung FSK steht. Das gilt sowohl in Hinsicht auf die Band wie auch für die gleichnamige Organisation innerhalb der deutschen Filmwirtschaft.



Aus diesem aus zwei Wörtern bestehenden Namen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.

2. Frage

Im Jahr 1898 schrieb ein US-amerikanischer Komponist den patriotischen „Flag Song“ (in der Sendung gesungen von David Pittsinger, am Klavier begleitet von Eric Trudel). Zu den größten Erfolgen dieses Musikschaffenden gehören seine sechs Sinfonien sowie die Kompositionen „Central Park In The Dark“ und „The Unanswered Question“, beide von 1906.



Aus dem Familiennamen dieses 1874 in Connecticut geborenen Mannes wird gesucht: der erste Buchstabe.

3. Frage

2014 veröffentlichte der afrikanische Musiker Habib Koité das Lied „Drapeau“, was auf Französisch „Fahne“ bedeutet. Geboren wurde er 1958 im Senegal. Heute lebt er in der Hauptstadt von Mali.



Der dritte Buchstabe aus ihrem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

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4. Frage

Von Afrika geht es nach Südamerika, genauer: nach Brasilien. 1971, zur Hochzeit der Militärdiktatur, schrieb Marcos Valle das Lied „Que bandeira”, was soviel wie „Welche Flagge?“ bedeutet. Die Frage zielt auf Valles Geburtsstadt Rio de Janeiro. Ihr Wahrzeichen nennen wir hierzulande den „Zuckerhut“. Und wie nennen die Brasilianer diesen Felsen?



Aus seinem portugiesischen Namen notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

5. Frage

2024 veröffentlichte ein Berliner Liedermacher, Maler und Autor sein Abschiedsalbum „Songs To Go“. Auf ihm befindet sich ein Lied mit dem schlichten Titel „Die Fahne“. Er schrieb Lieder für die Toten Hosen und macht gerne mal die Nebelmaschine an.



Aus seinem dreiteiligen Künstlernamen ist zielführend ist: der vorletzte Buchstabe.

6. Frage