Sonntagsrätsel Nr. 3064

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben
Zu wenig Ecken?
28:54 Minuten
Am 12. April 1606 bestimmte James I. von England und Schottland eine neue Flagge für den Schiffsverkehr. Aus dem schottischen Andreaskreuz und dem englischen Georgskreuz entstand der Union Jack. Also stehen diesmal Fahnen im Mittelpunkt des Rätsels.
1. Frage
1993 veröffentlichte die Münchner Gruppe FSK das Album „The Sound Of Music“. Darauf befand sich das nicht ganz erstgemeinte Lied „Flagge Verbrennen (Regierung Ertränken)“. Wir suchen: die Bezeichnung, für die die Abkürzung FSK steht. Das gilt sowohl in Hinsicht auf die Band wie auch für die gleichnamige Organisation innerhalb der deutschen Filmwirtschaft.
Aus diesem aus zwei Wörtern bestehenden Namen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.
Aus diesem aus zwei Wörtern bestehenden Namen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.
2. Frage
Im Jahr 1898 schrieb ein US-amerikanischer Komponist den patriotischen „Flag Song“ (in der Sendung gesungen von David Pittsinger, am Klavier begleitet von Eric Trudel). Zu den größten Erfolgen dieses Musikschaffenden gehören seine sechs Sinfonien sowie die Kompositionen „Central Park In The Dark“ und „The Unanswered Question“, beide von 1906.
Aus dem Familiennamen dieses 1874 in Connecticut geborenen Mannes wird gesucht: der erste Buchstabe.
Aus dem Familiennamen dieses 1874 in Connecticut geborenen Mannes wird gesucht: der erste Buchstabe.
3. Frage
2014 veröffentlichte der afrikanische Musiker Habib Koité das Lied „Drapeau“, was auf Französisch „Fahne“ bedeutet. Geboren wurde er 1958 im Senegal. Heute lebt er in der Hauptstadt von Mali.
Der dritte Buchstabe aus ihrem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.
Der dritte Buchstabe aus ihrem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.
Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.
4. Frage
Von Afrika geht es nach Südamerika, genauer: nach Brasilien. 1971, zur Hochzeit der Militärdiktatur, schrieb Marcos Valle das Lied „Que bandeira”, was soviel wie „Welche Flagge?“ bedeutet. Die Frage zielt auf Valles Geburtsstadt Rio de Janeiro. Ihr Wahrzeichen nennen wir hierzulande den „Zuckerhut“. Und wie nennen die Brasilianer diesen Felsen?
Aus seinem portugiesischen Namen notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.
Aus seinem portugiesischen Namen notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.
5. Frage
2024 veröffentlichte ein Berliner Liedermacher, Maler und Autor sein Abschiedsalbum „Songs To Go“. Auf ihm befindet sich ein Lied mit dem schlichten Titel „Die Fahne“. Er schrieb Lieder für die Toten Hosen und macht gerne mal die Nebelmaschine an.
Aus seinem dreiteiligen Künstlernamen ist zielführend ist: der vorletzte Buchstabe.
Aus seinem dreiteiligen Künstlernamen ist zielführend ist: der vorletzte Buchstabe.
6. Frage
Die finale Rätselmusik ist eine eigenwillige Interpretation des Rock-Klassikers „Louie Louie“ der US-amerikanischen Hardcore-Punk-Band Black Flag aus dem Jahr 1981. Zur Musik gesucht wird: das Fachwort für die Fahnenkunde.
Der fünfte, der sechste oder der achte Buchstabe aus diesem Wort beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.
Der fünfte, der sechste oder der achte Buchstabe aus diesem Wort beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.