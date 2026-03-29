Sonntagsrätsel Nr. 3062

Gesucht wird: ein Substantiv mit acht Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Als erstes suchen wir eine Oper von Georges Bizet. Bei ihrer Uraufführung am 3. März 1875 in Paris wurde sie von Publikum und Kritik einhellig abgelehnt. Die Wiener Inszenierung im Oktober desselben Jahres war dann der Auftakt zu ihrem internationalen Siegeszug. Bizet erlebte diesen Triumph nicht mehr, er war am 3. Juni 1875 im Alter von nur 36 Jahren gestorben.



Aus dem Titel dieser Oper wollen Sie bitte notieren: den dritten Buchstaben.

2. Frage

Das Lied „Rock Around The Clock“ wird heute allgemein als Initialzündung des Rock’n’Roll betrachtet. Lange schon wollte es ein Musiker mit seiner Gruppe aufnehmen, woran er aber durch vertragliche Verpflichtungen gehindert wurde. Also reichte er das Stück an seinen Freund Sonny Dae weiter, der es am 20. März 1954 einspielte. Allerdings war dieser ersten Version kein Erfolg beschieden.



Aus dem Familiennamen des Mannes, der das Lied drei Wochen später aufnahm und damit einen der Hits des 20. Jahrhunderts landete wird gesucht: der vierte Buchstabe.

3. Frage

1962 war der 1. Januar in England noch kein Feiertag (das kam erst 1974). An diesem Datum fuhren die Beatles zehn Stunden von Liverpool nach London, um bei der Plattenfirma Decca vorzuspielen. Dick Rowe, Leiter der Abteilung Artists and Repertoire, lehnte die Band aber ab und nahm statt ihrer Brian Poole & the Tremoloes unter Vertrag. Die kamen aus London und so sparte man bei Decca schon mal Fahrtkosten. Dem Manager der Beatles teilte man mit: „Gitarrenbands sind auf dem Weg nach draußen“. Und wie hieß dieser Manager?



Bitte notieren Sie: aus seinem Vornamen: den dritten und den fünften Buchstaben oder aus seinem (in letzter Zeit sehr in Verruf geratenen) Familiennamen: die beiden letzten.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Bei ihrer Uraufführung am 29. Mai 1913 wurde Igor Strawiskys Ballettmusik „Le sacre du printemps“ von Publikum und Kritik gnadenlos niedergemacht. Immerhin beförderte dieser Skandal Strawinskys Bekanntheit und bei der konzertanten Aufführung ein Jahr später war das Stück dann ein Erfolg. Wir suchen: den deutschen Titel dieses Werks. Aus dem Wort nach dem bestimmten Artikel wollten Sie bitte finden und notieren: den ersten Buchstaben.

5. Frage

Bei einer Sendung zum Thema „Vom Rohrkrepierer zum Welthit“ kommt man an dem im folgenden gesuchten Künstler nicht vorbei. Sein 1972 erschienenes drittes Album „Pink Moon“ verkaufte sich zu seinen Lebzeiten zwischen drei- und fünftausend Mal; heute liegt die Abrufzahl des Titeltracks auf Spotify bei knapp 230 Millionen. Wir suchen: aus dem Familiennamen dieses Vincent van Goghs unter den Singer-Songwritern: den dritten Buchstaben.

6. Frage