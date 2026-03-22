Sonntagsrätsel Nr. 3061

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1950 erschien in den USA mit „Asphalt Jungle“ ein Klassiker des Film Noir. Regie führte John Huston, die Musik stammte von Miklós Rózsa. 1961 inspirierte der Film eine Fernsehserie desselben Namens. Und wer schrieb deren Titelmelodie? Mit seiner Spielart des Jazz schaffte er es vom Cotton Club bis ins Weiße Haus.



Aus dem Familiennamen dieses Pianisten und Bandleaders soll gefunden und aufgeschrieben werden: der siebte Buchstabe.

2. Frage

1953 schrieb einer der Stammkomponisten des RIAS, des „Rundfunks im amerikanischen Sektor“ (aus dessen Gebäude Deutschlandfunk Kultur heute sendet) die „Asphalt-Melodie“. Bei den Insulanern saß er oft am zweiten Flügel neben Günter Neumann; sein Sohn Christian war von 1987 bis 2012 Moderator des Sonntagsrätsels.



Aus dem Familiennamen der beiden notieren Sie bitte: den sechsten Buchstaben.

3. Frage

1965 erschien eine ambitionierte Schlager- bzw. Chanson-Konzept-LP mit dem Titel „Wenn Es Nacht Wird In Den Städten“. Auf ihr war den großen Hauptstädten dieser Welt je ein Lied gewidmet. Das über New York trägt den Titel „Blauer Asphalt“. Die Interpretin ist seit den Zeiten von Hans Rosenthal Dauergästin im Sonntagsrätsel (Hildegard Knef ist hier ausnahmsweise mal nicht gemeint). Aus ihrem Vor- oder Familiennamen soll aufgeschrieben werden; der zweite Buchstabe.



Der letzte aus ihrem Vornamen erfüllt diesen Zweck aber genausogut.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

In den 1870er Jahren entstand – vermutlich in Glasgow – das Lied „Hot Asphalt“ (bzw. „Hot Ashfelt”). 1959 passte es der Songwriter Ewan MacColl an die damals aktuelle Situation an. 1992 wurde das Lied dann von einer englisch-irischen Band aufgenommen – allerdings ohne ihren Sänger Shane MacGowan.



Aus dem Namen dieser Gruppe soll gefunden werden: der letzte Buchstabe.

5. Frage

2012 veröffentlichte die brasilianische Sängerin Céu das Lied „Asfalto e sal“, zu Deutsch: „Asphalt und Salz“. Geboren wurde sie 1980 in der bevölkerungsreichsten Stadt des Landes.



Und aus deren Namen ist zielführend: der erste Buchstabe.

6. Frage