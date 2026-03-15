Sonntagsrätsel Nr. 3060

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1794 schrieb ein Schotte das Gedicht „The Highland Widow‘s Lament“, in dem eine Witwe den Verlust ihres Mannes in der Schlacht bei Culloden beklagt. Im „Liederjahr“ 1840 vertonte dann ein Komponist die deutsche Übersetzung „Die Hochländer-Witwe“ (in der Sendung zu hören in der Interpretation von Diana Damrau und Stephan Matthias Lademann) für seinen Liederzyklus „Myrthen“.



Der vierte Buchstabe aus dem Vornamen des schottischen Nationaldichters oder des deutschen Komponisten eröffnet unseren Buchstabenreigen.

2. Frage

1905 wurde die Operette „Die lustige Witwe“ uraufgeführt. Zu deren Evergreens zählt u.a. das „Vilja-Lied“. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation des Saxophonisten John Coltrane und seinem Quartett von 1963.



Gesucht wird: der zweite Buchstabe aus dem Vornamen des Komponisten oder der letzte aus seinem Familiennamen.

3. Frage

1988 veröffentlichte die US-Singer-Songwriterin Michelle Shocked das Lied „Black Widow“. Als „Schwarze Witwen“ bezeichnet man verschiedene Tiere aus der Familie der Kugelspinnen, die in dem Ruf stehen, ihre männlichen Partner zu verspeisen. Und wie nennt man die krankhafte Angst vor Spinnen? Sie befällt nicht nur Männer.



Von diesem aus dem Griechischen stammenden Begriff notierten Sie bitte: den elften bzw. den drittletzten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Lied No. vier ist die Vertonung einer Passage aus dem Roman „Finnegans Wake“ von James Joyce. 1942 schrieb ein US-amerikanischer Komponist das Lied „The Wonderful Widow Of 18 Springs” (in der Sendung gesungen von Cathy Berberian). Der Untertitel bzw. die Spielanweisung „für Stimme und geschlossenes Klavier“ ist schon ein ziemlich deutlicher Hinweis auf den Komponisten.



Aus seinem Familiennamen mit vier Buchstaben ist zielführend: der dritte.

5. Frage

Witwe No. fünf ist eigentlich keine, da sie nicht mit dem Mann verheiratet war, den sie betrauert. Trotzdem sitzt sie verschleiert an seinem Grab. Berühmt machte die Ballade „Long Black Veil“ von einer Liebe, die größer ist als der Tod, Johnny Cash. Wir suchen: den Namen seiner Frau. Das Schicksal der trauernden Witwe blieb ihr erspart, weil sie kurz vor ihm ging.



Lösungsrelevant ist hier: der zweite Buchstabe aus ihrem Vornamen.

6. Frage