Sonntagsrätsel Nr. 3059

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben
Arbeiten Sie noch oder handeln sie schon?
32:15 Minuten
Am 8. März 1817 gab sich die New Yorker Börse ein neues Reglement und zog an die Wall Street. Am 8. März 2006 wurde sie dann selbst zu einem börsennotierten Unternehmen. Deshalb steht die Börse diesmal im Mittelpunkt des Rätsels.
1. Frage
Musik No. eins trägt den Titel „La Bourse“, also: Die Börse. Ihr Komponist wurde 1681 in Magdeburg geboren; gestorben ist er 1767 in Hamburg. Zu dem Werk inspiriert wurde er vermutlich 1720 durch einen Skandal an der Frankfurter Börse, in deren Haus er damals lebte. In der Sendung ist die Gavotte „L´Espérance de Mississippi“ aus dieser Suite zu hören.
Bitte notieren Sie: aus dem Familiennamen des Komponisten: den fünften Buchstaben.
2. Frage
1974 veröffentlichte die Band 10cc den „Wall Street Shuffle“. Im Jahr darauf nahm die Sängerin Anni-Frid Lyngstad eine schwedische Version des Liedes für ihr Album „Frida Ensam“ auf. Und mit welcher Gruppe wurde sie bekannt?
Bitte notieren Sie: den ersten oder den letzten Buchstaben aus ihrem Namen.
3. Frage
Knapp vier Wochen vor dem großen Crash an der Wall Street nahm der US-Amerikaner Frank Crumit das Lied „A Tale Of The Ticker“ auf. In ihm karikierte er die Aktienbegeisterung seiner Landsleute. Der „Ticker“ war eine Art primitiver Fernschreiber, mit dem man sich überall in den USA über die Kurse auf dem Laufenden hielt. Und in welchem Monat des Jahres 1929 brach in New York die Börse ein und löste damit die Weltwirtschaftskrise aus?
Aus seinem deutschen Namen wollen Sie bitte aufschreiben: den zweiten Buchstaben.
Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.
4. Frage
Bereits 1909 schrieb ein Komponist und Pianist in den USA den „Wall Street Rag“. Und wie heißt der Meister dieser Form? Von ihm stammt auch der „Maple Leaf Rag“.
Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Familiennamen dieses „Entertainers“ an vierter Position.
5. Frage
1930 verfasste der Schriftsteller Victor Kalinowski das Gedicht „14 Prozent Dividende“. Nach dem Unglück im Steinkohlebergwerk Anna im linksrheinischen Alsdorf am 21. Oktober 1930 mit 299 Toten beruhigte der Grubenbetreiber die Aktionäre mit dem Hinweis, die Katastrophe hätte keinerlei Einfluss auf ihre Dividende. In der Sendung zu hören ist eine Vertonung der Gruppe Die Grenzgänger mit dem Ruhrgebietsbarden Frank Baier. Gesucht wird: die Selbstbezeichnung der Bergarbeiter – vor allem im Ruhrgebiet.
Zielführend ist: der fünfte Buchstabe aus diesem kameradschaftlichen Begriff.
6. Frage
2025 veröffentlichte die Band Boys Go To Jupiter ein Lied mit dem schlichten Titel „Wall St.“. Zur Musik gesucht wird: der britischen Politiker, der am sogenannten „Black Thursday“ 1929 zu Gast an der Wall Street war und das Unglück hautnah miterlebte. Er hatte damals gerade sein Amt als Schatzkanzler verloren; nun hatte er auch noch 75.000 Pfund Sterling mit Aktien in den Sand gesetzt.
Der vierte Buchstabe aus dem Familiennamen des späteren Premierministers beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.
