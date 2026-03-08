Sonntagsrätsel Nr. 3059

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Musik No. eins trägt den Titel „La Bourse“, also: Die Börse. Ihr Komponist wurde 1681 in Magdeburg geboren; gestorben ist er 1767 in Hamburg. Zu dem Werk inspiriert wurde er vermutlich 1720 durch einen Skandal an der Frankfurter Börse, in deren Haus er damals lebte. In der Sendung ist die Gavotte „L´Espérance de Mississippi“ aus dieser Suite zu hören.



Bitte notieren Sie: aus dem Familiennamen des Komponisten: den fünften Buchstaben.

2. Frage

1974 veröffentlichte die Band 10cc den „Wall Street Shuffle“. Im Jahr darauf nahm die Sängerin Anni-Frid Lyngstad eine schwedische Version des Liedes für ihr Album „Frida Ensam“ auf. Und mit welcher Gruppe wurde sie bekannt?



Bitte notieren Sie: den ersten oder den letzten Buchstaben aus ihrem Namen.

3. Frage

Knapp vier Wochen vor dem großen Crash an der Wall Street nahm der US-Amerikaner Frank Crumit das Lied „A Tale Of The Ticker“ auf. In ihm karikierte er die Aktienbegeisterung seiner Landsleute. Der „Ticker“ war eine Art primitiver Fernschreiber, mit dem man sich überall in den USA über die Kurse auf dem Laufenden hielt. Und in welchem Monat des Jahres 1929 brach in New York die Börse ein und löste damit die Weltwirtschaftskrise aus?



Aus seinem deutschen Namen wollen Sie bitte aufschreiben: den zweiten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Bereits 1909 schrieb ein Komponist und Pianist in den USA den „Wall Street Rag“. Und wie heißt der Meister dieser Form? Von ihm stammt auch der „Maple Leaf Rag“.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Familiennamen dieses „Entertainers“ an vierter Position.

5. Frage

1930 verfasste der Schriftsteller Victor Kalinowski das Gedicht „14 Prozent Dividende“. Nach dem Unglück im Steinkohlebergwerk Anna im linksrheinischen Alsdorf am 21. Oktober 1930 mit 299 Toten beruhigte der Grubenbetreiber die Aktionäre mit dem Hinweis, die Katastrophe hätte keinerlei Einfluss auf ihre Dividende. In der Sendung zu hören ist eine Vertonung der Gruppe Die Grenzgänger mit dem Ruhrgebietsbarden Frank Baier. Gesucht wird: die Selbstbezeichnung der Bergarbeiter – vor allem im Ruhrgebiet.



Zielführend ist: der fünfte Buchstabe aus diesem kameradschaftlichen Begriff.

6. Frage