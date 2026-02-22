Sonntagsrätsel Nr. 3057

Gesucht wird: ein Substantiv bzw. ein Adjektiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Das erste Stück trägt den Titel „Bodrum“ und stammt von einem 1970 in Ankara geborenen Pianisten, Komponisten und Menschenrechtsaktivisten. Über ihn erschien 2005 der Dokumentarfilm „Alla Turca“. 2012 äußerte er sich abfällig über den Gesang eines Muezzins. Daraufhin ermittelte die Istanbuler Staatsanwaltschaft gegen ihn und im April 2013 wurde er wegen Blasphemie zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ende 2025 wurde das Urteil aufgehoben.



Aus dem Vornamen dieses Künstlers wird gesucht: der erste Buchstabe.

2. Frage

1954 hörte ein US-amerikanischer Pianist und Sänger im Radio einen Gospelsong mit dem Titel "It Must Be Jesus." Er war begeistert – und nahm das Lied mit einem weltlichen Text als „I Got A Woman“ auf. Das Stück wurde ein Hit – allerdings empfanden viele Gläubige diese Verweltlichung eines Gospels als blasphemisch. Trotzdem machte der Mann Karriere und wurde zum Vorbild für viele andere.



Wir suchen: aus seinem Vornamen: den ersten Buchstaben, oder aus seinem Nachnamen (der eigentlich sein zweiter Vorname war): den vierten.

3. Frage

Bei gotteslästerlicher Popmusik werden viele zuerst an Madonna denken – allen voran der Vatikan, der gleich mehrere Werke der gebürtigen Katholikin öffentlich kritisierte und sogar zum Boykott ihrer Konzerte aufrief. Als geradezu blasphemisch erschien vielen das Video zu dem Lied „Like A Prayer“ (in der Sendung zu hören in einer Adaption von Scott Bradlee‘s Post-Modern Jukebox).



Lösungsorientiert ist: der letzte Buchstabe aus dem Familiennamen von Madonna.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

In der Oper „Nabucco“ erklärt sich der babylonische König Nebukadnezar zum Gott. Allerdings hat er grade das jüdische Volk nach Babylon verschleppt und nun lässt deren Gott Blitze vom Himmel herniederfahren, die den König um den Verstand bringen. Wir suchen: den Komponisten.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie an erster Position in seinem Familiennamen.

5. Frage

Im Februar 2012 deklamierte das Performancekollektiv Pussy Riot in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale ihr „Punk-Gebet“. Darin kritisierten sie die Nähe der russisch-orthodoxen Kirche zur weltlichen Führung. Patriarch Kyrill I. verurteilte die Aktion als Blasphemie; Pussy Riot wurden schließlich wegen „Rowdytums aus religiösem Hass“ zu zwei Jahren Haft verurteilt. In der Sendung ist die Gruppe mit einem Klassiker des Punk zu hören, nämlich dem „Blitzkrieg Bop“. Gesucht wird: die US-amerikanischen Gruppe, von der das Lied stammt.



Aus ihrem Namen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vorletzte Buchstabe.

6. Frage