Sonntagsrätsel Nr. 3056

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Don Juan ist der Archetypus des Frauenhelden – wenn man Zeus mal außen vorlässt. 1630 inspirierte seine Legende zum ersten Mal ein Theaterstück. Die Figur ist quasi das spanische Gegenstück zur Faust-Sage – mit dem Unterscheid, dass hier nicht das schrankenlose Forschen, sondern zwanghaftes Philandrieren den Protagonisten antreibt. Der erste Don Juan der Sendung treibt sein Unwesen in den Anden. Von dort, genauerer: aus Peru, stammt auch die gesuchte Sängerin. Sie wurde 1922 unter dem Namen Zoila Emperatriz Chávarri Castillo geboren. 1954 besang diese Nachtigall mit der vier Oktaven-Stimme „Llulla Mak‘ta“, den „Don Juan der Anden“. Ihr Künstlername bedeutet übersetzt schlicht „Wie schön“.



Bitte finden und notieren Sie: den zweiten Buchstaben aus ihrem Vornamen oder den dritten aus ihrem Nachnamen.

2. Frage

„Nicht jeder Mann ist ein Don Juan“ beteuerte 1983 der Schauspieler Peter Pasetti. Die Boomer-Generation kennt ihn als Darsteller aus Serien wie „Der Alte“ oder „Derrick“; für spätere Generationen ist er vor allem der Erzähler der Hörspielreihe „Die Drei ???“ (bzw. „Die drei Detektive“). Und wie heißt die Figur, die Passetti in den erste 64 Folgen sprach?



Der erste Buchstabe aus dem Vornamen dieses 1980 verstorbenen britischen Regisseurs bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

1953 nahm eine junge US-amerikanische Sängerin das Lied „Don Juan“ auf. Sie war die jüngste Tochter ihrer Mutter Maybelle; ihre älteren Schwestern hießen Helen und June. Sie war auch die erste, die das Lied „Ring Of Fire“ aufnahm, bevor ihr Schwager Johnny damit einen Hit damit hatte.



Von den sechs Buchstaben ihres Familiennamens ist zielführend: der erste.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Musik No. vier ist die „Serenade des Don Juan“ “, die Nr. 1 aus der sechsten der vielen „Sechs Romanzen“ aus der Feder des gesuchten Komponisten (in der Sendung gesungen von Nicolai Gedda; am Klavier saß Jan Eyron). Berühmt machten ihn der „Schwanensee“ und der „Nussknacker“.



Aus der deutschen Schreibweise seines Familiennamens notieren Sie bitte: den siebten oder den vorletzten Buchstaben.

5. Frage

Die zu Musik No. fünf gesuchte Musikerin outete sich 1977 auf dem Album „Don Juan’s Reckless Daughter“ als Donna Juanita. In der Sendung zu hören ist der erste Entwurf des titelgeben Liedes. Wenn sie nicht grade malte, sah sie sich die Wolken von beiden Seiten an.



Aus dem Familiennamen dieser Kanadierin wollen Sie bitte finden und niederschreiben: den sechsten Buchstaben.

6. Frage