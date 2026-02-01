Sonntagsrätsel Nr. 3054

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und drei Silben.
Ist das ein altgriechisches Wörterbuch?
29:53 Minuten
Am 1. Februar 1884 erschien der erste Teil (A – ANT) des Oxford English Dictionary, dem englischen Pendant zu unserem Duden. Deshalb geht es in dieser Rätselausgabe um Wörterbücher in der Musik.
1. Frage
1938 veröffentlichte ein Orchesterleiter und Sänger das Lied „Jive“ mit dem Untertitel „Page ‚1‘ Of The Hepster's Dictionary“. Ein Hepster – den wir heute als „Hipster“ kennen – sprach damals den Soziolekt des Jazzfans. 1939 veröffentlichte der Sänger dann tatsächlich ein solches Wörterbuch.
Aus dem Familiennamen dieses Mannes, den man vor allem für sein Lied „Minnie The Moocher“ kannte, notieren Sie bitte: den dritten oder den vierten Buchstaben.
2. Frage
Lied No. zwei trägt den Titel „Diccionario“. Die Sängerin Amanda Portales wurde 1961 in Lima geboren. Und das ist die Hauptstadt welches Landes?
Der zweite Buchstabe aus seinem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.
3. Frage
Das dritte Lied stammt von einer britischen Band. Ihre Karriere begann 1976 als New Wave-Gruppe; ihre größten Hits hatten sie mit „Making Plans For Nigel“ (1979) und „Senses Working Overtime“ (1982). 1999 veröffentlichten sie auf dem Album „Apple Venus, Vol. 1“ das von Andy Partridge geschriebene Lied „Your Dictionary“.
Der bewusstseinserweiternde Name der Gruppe besteht aus drei Buchstaben; zielführend von ihnen ist: der erste. (Kleiner Tipp: LSD ist nicht gemeint.)
4. Frage
Die in den USA geborene Entertainerin Gayle Tufts kam 1984 erstmals nach Deutschland. Seitdem sind deutsch-englische Sprachverwirrungen immer wieder Thema ihrer Lieder. In dem Stück „Dictionary Of Delight“ besingt sie ihr ganz eigenes „denglisches“ Wörterbuch. Wir suchen: die Stadt, in der die Künstlerin seit 1991 überwiegend lebt.
Aus ihrem (naheliegenden) Namen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.
5. Frage
Wörterbuch No. fünf kommt wieder spanisch daher und heißt „Diccionario verde”, also: grü-nes Wörterbuch. Der Sänger des Liedes Octavio Mesa verstarb 2007 in Medellín. Und in welchem Land liegt diese Stadt? Seine Hauptstadt ist Bogotá.
Aus dem deutschen Namen dieses Landes sollen gefunden und aufgeschrieben werden: die ersten beiden Buchstaben.
6. Frage
Das finale Lied der Sendung stammt von einer Gruppe mit dem seltsamen Namen Muckafurgason. In ihm kommt auch der Oxford Englisch Dictionary vor, mit dem die Sendung ihren Ausgang nahm. Zur Musik gesucht wird: der Mann, der 1919 – 1920 für den OED die Etymologie der Wörter von „Waggle“ bis „Warlock“ recherchierte. Er dürfte der weltweit bekannteste Mitarbeiter dieses Wörterbuchs sein.
Von seinen drei Vornamen kennt man meistens nur die Anfangsbuchstaben; der letzte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Herrn der Wörter beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.
