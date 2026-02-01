Sonntagsrätsel Nr. 3054

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

1938 veröffentlichte ein Orchesterleiter und Sänger das Lied „Jive“ mit dem Untertitel „Page ‚1‘ Of The Hepster's Dictionary“. Ein Hepster – den wir heute als „Hipster“ kennen – sprach damals den Soziolekt des Jazzfans. 1939 veröffentlichte der Sänger dann tatsächlich ein solches Wörterbuch.



Aus dem Familiennamen dieses Mannes, den man vor allem für sein Lied „Minnie The Moocher“ kannte, notieren Sie bitte: den dritten oder den vierten Buchstaben.

2. Frage

Lied No. zwei trägt den Titel „Diccionario“. Die Sängerin Amanda Portales wurde 1961 in Lima geboren. Und das ist die Hauptstadt welches Landes?



Der zweite Buchstabe aus seinem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

Das dritte Lied stammt von einer britischen Band. Ihre Karriere begann 1976 als New Wave-Gruppe; ihre größten Hits hatten sie mit „Making Plans For Nigel“ (1979) und „Senses Working Overtime“ (1982). 1999 veröffentlichten sie auf dem Album „Apple Venus, Vol. 1“ das von Andy Partridge geschriebene Lied „Your Dictionary“.



Der bewusstseinserweiternde Name der Gruppe besteht aus drei Buchstaben; zielführend von ihnen ist: der erste. (Kleiner Tipp: LSD ist nicht gemeint.)

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Die in den USA geborene Entertainerin Gayle Tufts kam 1984 erstmals nach Deutschland. Seitdem sind deutsch-englische Sprachverwirrungen immer wieder Thema ihrer Lieder. In dem Stück „Dictionary Of Delight“ besingt sie ihr ganz eigenes „denglisches“ Wörterbuch. Wir suchen: die Stadt, in der die Künstlerin seit 1991 überwiegend lebt.



Aus ihrem (naheliegenden) Namen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.

5. Frage

Wörterbuch No. fünf kommt wieder spanisch daher und heißt „Diccionario verde”, also: grü-nes Wörterbuch. Der Sänger des Liedes Octavio Mesa verstarb 2007 in Medellín. Und in welchem Land liegt diese Stadt? Seine Hauptstadt ist Bogotá.



Aus dem deutschen Namen dieses Landes sollen gefunden und aufgeschrieben werden: die ersten beiden Buchstaben.

6. Frage