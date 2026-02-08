Sonntagsrätsel Nr. 3055

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Als Pioniere der Oper kennt man vor allem Jacopo Peri und Claudio Monteverdi. In diese Reihe gehört aber auch Francesca Caccini. Sie war Zeitgenossin der beiden und ist die erste bekannte Komponistin einer Oper. 1625 wurde „La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina“ in Florenz uraufgeführt. Neben Peri war sie die höchstdotierte Musikerin am dortigen Hofe. Und wie hieß die 1625 in Florenz regierende Dynastie? Sie stellte sogar drei Päpste (womit die Borgias schon mal ausscheiden).



Der erste Buchstabe aus ihrem Familiennamen eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

1927 wurde am Broadway das Stück „Show Boat“ uraufgeführt. Die Musik schrieb Jerome Kern, die Texte stammten von Oscar Hammerstein II.. Seitdem wird Kern als Geburtshelfer bzw. Vater eines neuen Genres gesehen. Und das kennt man heute unter welcher Bezeichnung?



Sieben Buchstaben hat sie, rätselrelevant ist: der vorletzte. (Zu dieser Frage sind in der Sendung die Beach Boys mit dem großen Hit aus „Show Boat“ zu hören, nämlich: „Ol‘ Man River“.)

3. Frage

Mary Lou Williams nannte man auch „The First Lady Of Jazz”. Bereits in den 1920er Jahren leitete sie eine Big Band; 1945 komponierte sie mit der „Zodiac Suite“ ein symphonisches Werk. Sie unterrichtete Thelonious Monk und Charlie Parker und inspirierte Dizzy Gillespie und Sun Ra. 1964 nahm sie ein Lied aus der Oper „Porgy And Bess“ auf. 1984 hatte das britische Trio Bronski Beat mit ihm nochmal einen (kleinen) Hit. In der Oper wird es von der Figur Sportin‘ Life gesungen.



Aus dem Titel dieses Liedes notieren Sie bitte: vom vorletzten Wort: den dritten Buchstaben.

4. Frage

Der vor 100 Jahren geborene Neal Cassidy inspirierte Jack Kerouac zu seinem epochalen Roman „On The Road“; auch in Allen Ginsbergs Gedicht „Howl“ taucht er auf. Zehn Jahre nach der Beat Generation inspirierte Cassidy dann die Hippies um die Merry Pranksters und die Band Grateful Dead. Deren kürzlich verstorbener Gitarrist Bob Weir widmete Neal Cassidy (und der Tochter eines Freundes) 1972 ein Lied mit dem Titel „Cassidy“. Wir suchen: den Namen, mit dem man die Fans von Grateful Dead bezeichnet.



Aus diesem Wort soll gefunden und notiert werden: der fünfte Buchstabe.

5. Frage

Zu Beginn der 1970er Jahre entstand in Großbritannien der Glamrock. Dieses popkulturelle Phänomen zeichnete sich nicht zuletzt durch ein Überschreiten der bis dahin festgeschriebenen Geschlechtergrenzen aus. Heute bringt man damit vor allem David Bowie in Verbindung; treibende Kraft war aber eher Marc Bolan, der auch mit dem namensgebenden Glitzer im Gesicht auftrat.



Aus dem Namen seiner Gruppe soll gefunden werden: der vorletzte Buchstabe. (In der Sendung zu hören ist Bolan mit dem Demo des Liedes „Over The Flats“.)

6. Frage