Sonntagsrätsel Nr. 3053

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Auf tschechisch heißt die Hochzeit „svatba“. „Svatba komáří“, also: die „Mückenhochzeit“ ist ein mährisches Volkslied, das vermutlich 1890 von einem ebenfalls aus Mähren stammenden Komponisten arrangiert wurde. Eine Hochzeit steht auch im Mittelpunkt seiner Oper „Jenůfa“; bekannt machte ihn vor allem „Das schlaue Füchslein“.



Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen liefert den ersten Mosaikstein zum gesuchten Begriff.

2. Frage

1871 vertonte César Franck das Gedicht „Le mariage des roses“ (in der Sendung gesungen von Tassis Christoyannis). Als „Rosenhochzeit“ bezeichnet man auch das zehnjährige Jubiläum einer Eheschließung. Und nach welchem Material bzw. Werkstoff ist das 20jährige Hochzeitsjubiläum benannt?



Aus seinem Namen, der laut Duden ursprünglich von der Meeresschnecke stammt, soll aufgeschrieben werden: der vorletzte Buchstabe.

3. Frage

Hochzeiten, bei denen sich der erhoffte Partner bzw. die gewünschte Partnerin für jemand anderen entschieden hat, sind vor allem im Country und im Schlager ein beliebtes Sujet. 1949 nahm ein Countrysänger mit seiner Band „The Drifting Cowboys“ das Lied „Wedding Bells“ auf. Das Lied war die Folgesingle seines größten Hits „Lovesick Blues“.



Bitte finden und notieren Sie: aus dem Familiennamen dieses Begründers einer Country-Dynastie: den ersten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Ihr Missfallen an der Partnerinnenwahl ihres Angebeteten brachte 1996 auch Jacqui Abbott in dem Lied „Don’t Marry Her“ zum Ausdruck. Geschrieben hatte es der ehemalige Housemartins-Sänger Paul Heaton mit dem Gitarristen Dave Rotheray für das Album „Blue Is The Colour“. Der Name ihrer Band – bei dem man nie vermuten würde, dass sie aus dem Norden Englands stammt – besteht aus drei Wörtern;



lösungsorientiert ist: vom dritten Wort: der zweite Buchstabe.

Nicht ganz unanzüglich ist auch Musikstück No. fünf: anno 1975 groovte Uschi Brüning durch eine bzw. ihre „Hochzeitsnacht“. Gesucht wird: der Mann, der die Musik schrieb und sie mit seiner Gruppe spielte. Von diesem Bandleader und Jazzpianisten stammen auch viele Filmmusiken, so z.B. die zu “Solo Sunny” von 1980.



Aus seinem Vor- oder seinem Familiennamen notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

6. Frage