Sonntagsrätsel Nr. 3052

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

2005 veröffentlichte der Sänger Paul Anka das Album „Rock Swings“. Auf ihm interpretierte er 14 Klassiker der modernen Pop- und Rockmusik im Big Band-Sound – darunter auch das Lied „It’s A Sin“. Wir suchen: das britische Pop-Duo aus Neil Tennant und Chris Lowe, das 1987 mit der Originalversion einen Hit hatte.



Der Name des Duos besteht aus drei Wörtern; lösungsorientiert ist: vom dritten Wort: der erste Buchstabe.

2. Frage

Die Sängerin von Lied No. zwei war sozusagen eine Expertin in Sachen Sünde. 1952 spielte sie die Hauptrolle in dem deutschen Film „Cuba Cabana“. In ihm sang sie das Lied „Und wenn’s auch Sünde war“. Die Frage, ob Liebe Sünde sein kann, begleitete sie ihr ganzes Leben.



Aus dem Familiennamen der gebürtigen Schwedin mit der Kontra-Alt-Stimme wird gesucht: der zweite oder der sechste Buchstabe.

3. Frage

Das Lied „Sinnerman“ war ursprünglich ein afro-amerikanisches Spiritual. 1965 nahm Eunice Kathleen Waymon es als Finale ihres Albums „Pastel Blues“ auf. Und wie lautet der Künstlername dieser Sängerin und Pianistin, deren größter Hit das Lied „My Baby Just Cares For Me“ war?



Zielführend ist: der zweite Buchstabe aus dem Vor- oder dem Nachnamen.

4. Frage

Zu Musik No. vier suchen wir den Komponisten. 1738 schrieb er in Leipzig die Kantate „Freue dich, erlöste Schar“. In der Sendung zu hören ist daraus die Arie „Kommt, ihr angefocht‘nen Sünder“ in der Interpretation von Magdalena Kožená.



Die letzten beiden Buchstaben aus dem Familiennamen des Komponisten bringen Sie der Lösung zwei Schritte näher.

5. Frage

„Da Cor do Pecado" bedeutet auf Deutsch so viel wie "Die Farbe der Sünde". So lautet der Titel eines brasilianischen Liedes (in der Sendung gesungen von João Gilberto) – und so heißt auch eine bekannte brasilianische Fernsehserie von 2004. Und wie nennt man solche verfilmten Fortsetzungsromane in Lateinamerika? Im Gegensatz zur Soap Opera verfügen sie über eine abgeschlossene Handlung.



Aus dem Namen dieses Formats notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

6. Frage