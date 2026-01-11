Sonntagsrätsel Nr. 3051

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Als erstes suchen wir eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart (und davon gibt es ja nur 22). In ihr singen die Figuren Papageno und Pamina die Arie „Schnelle Füße, rascher Mut“. Nach kurzer Zeit mischt sich dann noch ein gewisser Monostatos ein.



Der vorletzte Buchstabe aus dem Titel der Oper eröffnet die Buchstabenjagd.

2. Frage

1964 kam ein Film in die bundesdeutschen Kinos, in dem sich ein in Amerika erfolgreicher Trapez-Künstler seiner Eltern und ihres Familienzirkus entsinnt und diesen vor dem Ruin bewahrt. Die Hauptrolle spielte ein erfolgreicher Schlagersänger, dessen Vorname auch im Titel des Films auftaucht. Natürlich braucht er für seine Todes-Trapez-Nummer auch Mut. Deshalb schrieben ihm Lotar Olias und Fritz Grasshoff den „Circus-Twist“ mit dem Untertitel „Junge, verlier' nicht den Mut“.



Aus dem Künstlervornamen des Sängers – der sich mit heimkehrenden Söhnen auskannte – finden und notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

3. Frage

2006 erschien der Film „Notes On A Scandal“ (deutscher Titel „Tagebuch eines Skandals“). Aus seinem Soundtrack ist in der Sendung das Stück „Courage“ zu hören. Gesucht wird: der Komponist. Der gebürtige US-Amerikaner hat unzählige Filmmusiken komponiert; seinen ersten großen Erfolg hatte er 1976 mit der Oper „Einstein On The Beach“.



Rätselrelevant ist hier: der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage





Aus seinem Familiennamen (der zumindest bis Ende 1989 gut zu seiner Heimatstadt passte), soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte Buchstabe. 1982 erschien in Zusammenarbeit mit Herwig Mitteregger von der Gruppe Spliff die erste LP eines 1950 in Westberlin geborenen Liedermachers. Von 1996 bis 2008 war er gemeinsam mit Horst Evers Teil der Kabarettgruppe „Mittwochsfazit“. 2020 veröffentlichte er auf seinem 25. Album „Inneres Ausland“ das Lied „Der Rest ist Mut“.

5. Frage

1996 veröffentlichte die US-amerikanische Singer-Songwriterin Shawn Colvin das Lied “If I Were Brave”. Das könnte man als “Wenn ich mutig wäre” übersetzen. Das englische “brave” verbindet man aber auch mit einer der vier Kardinal- bzw. Haupttugenden. Erstmals erwähnt werden sie bei Aischylos. Und zu welcher Kardinaltugend passt der Mut?



Ob Sie sich nun für das Substantiv oder das Adjektiv entscheiden, lösungsrelevant ist immer: der erste Buchstabe.

6. Frage