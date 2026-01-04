Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3050

Gesucht wird: ein Substantiv mit acht Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Am 17. Juni verstarb mit 94 Jahren in London ein Pianist, dessen große Liebe den Klavierwerken Ludwig van Beethovens gehörte. Nicht selten begleitete er auch Dietrich Fischer-Dieskau. 2008 gab er sein Abschiedskonzert in Wien, wo er in den 1940er Jahren studiert hatte. In der Sendung zu hören ist das „Poco allegro“ aus Beethovens „33 Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli für Klavier“. Geboren wurde dieser Österreicher am 5. Januar 1931 in Wiesenberg, das heute zu Tschechien gehört.



Aus seinem Vornamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

2. Frage

Am 5. Juli verabschiedete sich die Band Black Sabbath, die viele für die Erfindung des Heavy Metal verantwortlich machen, in ihrem Gründungsort Birmingham von ihren Fans. 17 Tage später verabschiedete sich dann ihr Sänger von dieser Welt. Wobei – so richtig von dieser Welt war er wohl nie. Mit seiner Frau und ihren Kindern wurde er auch zum Reality-TV-Star. In der Sendung zu hören ist das letzte Lied, das Black Sabbath je als Band spielten: „Paranoid“ vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 1970.



Aus dem Familiennamen dieses Sängers ist zielführend: der fünfte Buchstabe.

3. Frage

Am 1. April verstarb auf der Rückfahrt von einem Konzert der Urahn des Outsider-Folk Michael Hurley. Große Bekanntheit wurde ihm nie zuteil; er gehörte eher zu jenen Musikern, die einen Einfluss auf andere Musiker hatten. In der Sendung zu hören ist er mit dem Lied „I Stole The Right To Live” aus dem Jahr 2009. Seine erste LP mit dem Titel „First Songs“ erschien 1964 auf dem vielleicht wichtigsten Label für solche Musik in den USA. Gründer Moses Asch veröffentlichte hier auch frühe Aufnahmen von Woody Guthrie, Pete Seeger oder Leadbelly, sowie Abseitiges wie ein Magic Mushroom-Ritual der Schamanin Maria Sabina.



Aus dem Namen dieser Plattenfirma notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

5. Frage

Am 11. Mai verstarb in Hamburg im Alter von 95 Jahren die ehemalige Krankenschwester Marie Nejar. Ihr Vater war ein Seemann aus Ghana und Marie sah man ihre afrikanische Abstammung eindeutig an. In der Nazizeit verpflichtete man sie als Statistin in Filmen mit Heinz Rühmann und Hans Albers. Nach dem Krieg wurde sie vom Schlagerbetrieb entdeckt, wo man sie ein wenig zynisch als „Leila Negra“ vermarktete. Ihr größter Hit war 1954 das Duett „Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere“. Wir suchen: ihren Duettpartner.



Aus dem Künstlernachnamen (der eigentlich sein zweiter Vorname war) dieses gebürtigen Wieners sollen notiert werden: der zweite UND der fünfte Buchstabe.

6. Frage