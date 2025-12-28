Gesucht wird: ein Adjektiv mit sieben Buchstaben und drei Silben

1. Frage

1749 wurde die Oper „Naïs“ in Paris uraufgeführt. In der Sendung zu hören, ist die Arie „Je ne sais quel ennui me presse“, was man übersetzen könnte mit: „Ich weiß nicht, welche Langeweile mich drückt“ – wobei mit „ennui“ hier wohl eher ein allgemeines Gefühl gemeint sein dürfte. Das bekannteste Werk des gesuchten französischen Komponisten des Barock dürfte die Ballettoper "Les Indes galantes" sein – aber auch „Castor et Pollux“ wurde oft aufgeführt.



Der dritte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Komponisten eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

1967 erschien auf dem Album “Everything Playing“ einer US-amerikanisch-kanadischen Folkrockgruppe das Lied „Boredom“ - also: Langeweile. Angeführt wurde sie von dem Sänger John B. Sebastian, der für sie Hits wie „Do You Believe In Magic“ und „Summer in The City“ schrieb.



Aus dem Namen dieser Gruppe notieren Sie bitte: denjenigen Buchstaben, der am häufigsten in ihm vorkommt.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

1958 nahm ein französischer Sänger ein Lied auf mit dem Titel „Ce mortel ennui“ – „Diese tödliche Langeweile“. Nach seinem Tod im Jahr 1991 veröffentlichte seine ehemalige Partnerin Jane Birkin ihre eigene Version.



Gesucht und aufgeschrieben werden sollen: der vierte und der siebte Buchstabe aus dem Künstlernachnamen dieses entfant terribles des französischen Chansons.

4. Frage

1967 erschien auf dem Debutalbum der Bonzo Dog Doo-Dah Band das Lied „I’m Bored“. Im selben Jahr war die Band in dem Beatles-Film „Magical Mystery Tour“ zu sehen. Ebenfalls 1967 traten sie erstmals in der TV-Show „Do Not Adjust Your Set“ auf - und zwar gemeinsam mit Terry Jones, Eric Idle und Michael Palin. Die waren der Kern welcher späteren britischen Comedy-Truppe?



Den gesuchten Buchstaben finden Sie im ersten Wort ihres Namens an vierter und im zweiten Wort an dritter Position.

5. Frage

1988 erschien auf dem Album „Aufruhr in den Augen“ einer Ostberliner Rockband das Lied „Langeweile“ – das prompt auf dem Index des DDR-Rundfunks landete. Ihren Namen lieh sich die Gruppe von dem Bezirk, in dem ihr Sänger André Herzberg lebte.



Aus diesem Namen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.

6. Frage