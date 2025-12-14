Sonntagsrätsel Nr. 3047

Gesucht wird: ein Substativ mit sieben Buchstaben und drei Silben

1. Frage

Wir beginnen unsere Rätselreise im Jahr 1608. Da erschien das Madrigal „The Ape, the Monkey and Baboon“ des englischen Komponisten Thomas Weelkes erstmals im Druck. Zur Musik gesucht wird: der einzige Ort in Europa, an dem es freilebende Affen gibt – nämlich Berberaffen, lateinisch Macaca Silvanus. Über die Jahre sind sie zum Wahrzeichen dieses britischen Überseegebietes geworden.



Der erste Buchstabe aus seinem Namen ist der erste des diesmal gesuchten Ratewortes.

2. Frage

Im Juli 1939 erschien eine Schellackplatte mit dem Jazzschlager „13 kleine Affen“. Wir suchen: den Sänger und Pianisten. Wenn er grade mal nicht seine Freundin um die Ecke brachte – also: zum Autobus, dann war er in seiner Badewanne Kapitän.



Sein Familienname ist zumindest zur Hälfte tierischer Natur. Und aus dem suchen wir: den sechsten Buchstaben.

3. Frage

Zu Musik No. drei suchen wir einen alten Bekannten. 1961 nahm er das Lied „Les Singes“ im belgischen Niederländisch als „De Apen“, also: die Affen auf. Hier geht der gesuchte Sänger mit seinen Artgenossen hart ins Gericht.



Aus dem Familiennamen dieses 1978 verstorbenen Chansonniers, der gerne von Marieke, Rosa, Amsterdam und dem flachen Land sang, ist zielführend: der zweite Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

1970 veröffentlichte die Band The Kinks die Single „Apeman“. Wie schon beim Vorgänger „Lola“ musste Sänger Ray Davies eine neue, sprich: eine vor allem der BBC genehme Version aufnehmen. Bei „Lola“ wurde aus der „Coca-Cola“ eine „Cherry Cola“ und auf „Apeman“ klang den Wächtern des guten Geschmacks das Wort „foggin‘“, also „vernebelt“, zu sehr nach einem anderen Wort. Wie dem auch sei: Im Lied kommt auch der von Affen großgezogene Tarzan vor. Und wer erfand diese Figur?



Der Name dieses US-amerikanischen Autors besteht aus drei Wörtern; sie brauchen: vom mittleren Wort: den zweiten Buchstaben.

5. Frage

Der Afrikanische Affenbrotbaum ist auch als Baobab bekannt. Seinen Namen hat er vermutlich daher, dass Paviane sich gelegentlich seiner Früchte bedienen. Die Gruppe Orchestra Baobab wurde 1970 in einem Club in Dakar gegründet. Und Dakar ist die Hauptstadt welches westlichsten aller westafrikanischen Länder?



Aus seinem Namen mit sieben Buchstaben soll notiert werden: der letzte. Und das bitte in doppelter Ausführung.

6. Frage