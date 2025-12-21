Sonntagsrätsel Nr. 3048

1. Frage

Christian Bienert selbst hat nie Musik gemacht; wohl aber sein Vater Olaf, der lange zu den Hauskomponisten des RIAS zählte. Aus dessen Oeuvre mochte Christian Bienert besonders die Vertonungen von Gedichten eines 1890 in Berlin geborenen Schriftstellers. Am 21. Dezember 1935 starb er in Göteborg an einer Überdosis Schlaftabletten. Mit der Vertonung seines Gedichts „Nur“ beenden wir unsere diesjährigen Hildegard Knef-Festspiele.



Der vierte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Satirikers ist der erste Schritt auf dem Weg zum Lösungswort.

2. Frage

Geburtstagskind No. zwei ist Ludwig Hölty, der am 21. Dezember 1748 das Licht der Welt erblickte. Er gehört zu den meistvertonten Dichtern deutscher Zunge; sein Evergreen ist das Poem „Üb' immer Treu' und Redlichkeit“. Gesucht wird: eine Komponistin und Pianistin der Romantik, geboren 1805 in Hamburg. Sie vertonte das Gedicht „In der Ferne“ (in der Sendung gesungen von Kobie van Rensburg, am Klavier ist Kelvin Grout).



Ihr Bruder vertonte ebenfalls einige Hölty-Gedichte. Bitte finden und notieren sie: den zweiten oder den fünften Buchstaben aus ihrem Familiennamen.

3. Frage

Geburtstagskind No. drei ist Carl Wilson. 1966 schrieb sein Bruder Brian das Lied „God Only Knows“, das er Carl singen ließ. In der Sendung zu hören ist es in einer Version, die 1967 live im Studio aufgenommen wurde. Gesucht wird: der Name von Carl und Brians Gruppe.



Er besteht aus drei Wörtern; den gesuchten Buchstaben finden Sie im zweiten und dritten Wort jeweils an erster Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Am 21. Dezember 1940 wurde in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ein Mann geboren, der zu den kontroversesten Musikern seiner Generation gehörte. Mit Hippies hatte er so gar nichts am Hut, eher mit den Marx Brothers – und sein Bart hatte mindestens so einen hohen Wiedererkennungswert wie der von Groucho. In der Sendung zu hören ist der Anfang seiner Komposition „Big Swifty“ vom Album „Waka/Jawaka“ aus dem Jahr 1972. Zielführend ist hier: derjenige Buchstabe, der am häufigsten in seinem Namen vorkommt.

5. Frage

Jubilar No. fünf wird am 21. Dezember 2025 83 Jahre alt. Er ist ein Berliner – und hat es in all den Jahren gerade mal von Wilmersdorf bis nach Frohnau geschafft. 1972 veröffentlichte er die LP „Mein Achtel Lorbeerblatt“. In der Sendung zu hören ist das Titellied; lösungsorientiert ist: der erste Buchstabe aus des Sängers Familiennamen. Und den notieren Sie bitte gleich doppelt.

6. Frage