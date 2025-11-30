Sonntagsrästel Nr. 3045

1. Frage

Angesichts von hungernden Bauern soll die französischen Königin Marie Antoinette gesagt haben: „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen.“ Tatsächlich stammt der Satz aber wohl von Jean-Jacques Rousseau. Bei ihm ist der Kuchen auch eine Brioche, was etwas näher am Brot ist. Im Oktober 1933 hatte das satirische Musical „Let ’Em Eat Cake“ über eine mögliche Diktatur in den USA seine Broadwaypremiere. Musik und Text stammten von einem eingespielten Team.



Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Brüderpaars macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

1950 hatte die Sängerin Eileen Barton mit dem Lied „If I knew you were comin', I'd have baked a cake“ in den USA einen Hit. Im selben Jahr sang erst Rita Paul und dann eine weitere Sängerin das Stück auf Deutsch. Letztere war die Tochter eines Operettenkomponisten aus… Dingsda. Später tauchte sie noch in Filmen von Rosa von Praunheim und Rainer Werner Fassbinder auf, bevor sie dann als „Alte Schachtel“ reüssierte.



Rätselrelevant ist hier: der vierte Buchstabe aus ihrem Künstlervornamen.

3. Frage

Das Lied von Frage No. zwei diente auch als Vorlage für eine der bekanntesten Nummern einer US-amerikanischen Fernsehserie für Kinder. Ab 1973 war sie dann regelmäßig im westdeutschen Fernsehen zu sehen (allerdings zunächst mit Ausnahme von Bayern). Hier sang Gerd Duwner die deutsche Version „Hätt' ich dich heut' erwartet, hätt' ich Kuchen da“. Gesucht wird: der deutsche Name dieser Serie.



Bitte finden und notieren Sie: den vierten oder den neunten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

2002 erschien auf dem Album „Scarlet's Walk das Lied „Pancake“, also: Pfannkuchen. Und die sind ja bekanntlich am einfachsten zu backen. Gesucht wird: die Sängerin. 1992 hatte sie mit ihrer Coverversion des Nirvana-Songs „Smells Like Teen Spirit“ eine Art Underground-Hit.



Aus dem Familiennamen dieses „Cornflake Girl“ notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

5. Frage

Musik No. fünf trägt ebenfalls den Titel „Pancake“. Gespielt wird sie vom tschechischen Jazzmusiker Karel Krautgartner. Nach Niederschlagung des Prager Frühlings ging er zunächst nach Wien ins Exil. Zur Musik gesucht wird: ein Kuchen, der besonders in Österreich und den ehemaligen Gebieten der K.u.K.-Monarchie populär ist. Sein Name leitet sich von seiner besonderen Form ab; oft wird er als Geburtstagskuchen gebacken.



Da man ihn regional unterschiedlich schreibt, sind Sie mit dem zweiten Buchstaben aus seinem Namen auf der sicheren Seite.

6. Frage