Sonntagsrätsel Nr. 3046

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Den Auftakt macht das Lied „Quicksilver“ aus dem Jahr 1949. Wir suchen: die Sängerin. Sie stand damals am Beginn ihrer Filmkarriere. Ihre erste große Rolle hatte sie 1950 an der Seite von Kirk Douglas und Lauren Bacall in dem Film „Young Man With A Horn“. Ihre bekanntesten Hauptrollen spielte sie 1956 in „Der Mann, der zuviel wusste“ und 1959 in „Bettgeflüster“.



Ihr bürgerlicher Familiennamen lautet Kappelhoff; den Auftakt zum Ratewort macht der letzte Buchstabe aus ihrem Vornamen.

2. Frage

Der römische Gott Mercurius bzw. Merkur lieh im romanischen Sprachraum nicht nur dem Mittwoch seinen Namen, sondern auch dem Quecksilber. 1924 widmete Erik Satie ihm ein Ballett mit dem Titel „Mercure“. Zur Musik gesucht wird: der Mann, der die Kostüme und das Bühnenbild entwarf. Gut anderthalb Jahrzehnte zuvor gehörte er zu den Geburtshelfern des Kubismus; 1924 stand der Spanier am Beginn seiner surrealistischen Phase.



Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Vor- wie in seinem Familiennamen an erster Position.

3. Frage

1946 wurde auf Sansibar Farrokh Bulsara geboren. Als er der britischen Band, mit der er später zum Weltstar wurde, beitrat, benannte er sich nach dem schwer fassbaren Quecksilber – oder nach dem römischen Gott bzw. dem nach ihm benannten Planeten; schwer fassbar blieb er auf jeden Fall. In der Sendung zu hören ist er mit dem Lied “Lazing On A Sunday Afternoon” vom Album “A Night At The Opera” aus dem Jahr 1975. Was für die Band eher untypisch war, passte zu ihrem dandyhaften Sänger.



Und aus dessen Künstlervornamen sollen gleich zwei Buchstaben notiert werden: der sechste und der siebte.

4. Frage





Eine Quecksilbervergiftung holen Sie sich heute nur noch durch übermäßigen Fischgenuss oder den hinterhältigen Anschlag eines vorzugsweise osteuropäischen Geheimdienstes. Früher wurde das giftige Metall auch in der Medizin eingesetzt, z.B. zur Behandlung von Verstopfung oder der Syphilis; auch bei sog. „Frauenleiden" kam es zum Einsatz. Wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden konnte, dafür aber immer wieder vermutet wird eine Belastung durch quecksilberhaltige Zahnfüllungen. Und wie nennt man dieses Material allgemein? Sieben Buchstaben hat das gesuchte Wort, wir brauchen: den fünften. (Musikalisch illustriert wird diese Frage mit dem Lied „Mercury Poisoning" von Graham Parker and The Rumor aus dem Jahr 1979.)

5. Frage

Auf dem Debutalbum eines US-amerikanischen Countrysängers fand sich 1968 das Lied „Quicksilver Daydreams Of Maria“ (in der Sendung zu hören ist die Neuaufnahme von 1969). Und wie heißt dieser 1944 in Texas geborene Countrysänger? Sein größter Hit trägt den Titel „Poncho And Lefty“.



Aus seinem etwas kleinstädtisch anmutenden Vornamen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.

6. Frage