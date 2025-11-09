Sonntagsrätsel Nr. 3042

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben.

1. Frage

Der Komponist Leoš Janáček schrieb gleich eine ganze Oper mit dem Titel „Schicksal“. In der Sendung zu hören ist aber seine Klavierminiatur „Nur blindes Schicksal?“ aus dem “Album für Kamila Stösslová“ (gespielt von Steffen Schleiermacher). Komponierte hatte Janáček das Stück kurz vor seinem Tod 1928 in einem Sanatorium in Mährisch Ostrau, dem heutigen Ostrava. Und das lag damals in welchem Land? Gegründet wurde es 1918; am 31. Dezember 1992 wurde es endgültig aufgelöst.

Sein bekannter Name besteht aus einem Wort; dessen letzter Buchstabe eröffnet die diesmalige Buchstabenjagd.

2. Frage

1929 schrieben Andy Razaf und Fats Waller das Lied „My Fate Is In Your Hands“. 1931 legte dann eine 1906 in St. Louis geborene Sängerin und Tänzerin ihr Schicksal in unsere Hände. Nachdem die Wahl-Französin in den 1920er Jahren als leicht bekleidete Tänzerin von sich Reden gemacht hatte, trat sie in den 1940-er Jahren der Resistance bei.

Zielführend ist: der letzte Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

3. Frage

Auf türkisch heißt das Schicksal „Kismet“. Das Wort stammt aus dem arabischen Sprachraum und bedeutet so viel wie „von Gott zugeteiltes Los“. 1965 nahm Elvis Presley für den unterirdischen Film „Harum Scarum“ ein Lied dieses Titels auf. Nun hatte Elvis noch einen zweiten Vornamen, der ebenfalls arabischer bzw. hebräischer Herkunft ist.

Aus diesem Namen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vorletzte Buchstabe.

4. Frage

Ebenfalls 1965 nahm eine Sängerin und Schauspielerin ein Lied mit dem Titel „Kismet“ auf. Geschrieben wurde es von dem Komponisten Hagen Galatis und dem Texter Kurt Feltz. Letzterer verbrach einerseits solche Lieder wie den „Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer“, andererseits hatte er sein Ohr immer am Puls der Zeit und textete eben auch Lieder wie dieses, dass man fast schon als feministischen Schlager bezeichnen kann. Für die gesuchte Sängerin und ihren Bruder schrieb Feltz zudem das Lied „Steig in das Traumboot der Liebe“.

Aus ihrem Vornamen ist zielführend: der vorletzte Buchstabe. Alternativ können Sie auch den fünften aus ihrem Familiennamen nehmen.

5. Frage

1981 veröffentlichte Hermann van Veen auf der LP „Die Anziehungskraft der Erde“ das Lied „Schicksal“. Die Originalversion stammt von einem US-amerikanischen Songwriter. Er schrieb Hits wie „Reason To Believe“ oder „If I Were A Carpenter”; 1969 trat er beim Woodstock-Festival auf – allerdings schaffte er es nicht in den Film.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an zweiter und in seinem Familienamen an fünfter Position.

6. Frage