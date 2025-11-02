Sonntagsrätsel Nr. 3041

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Das Lied „Ich will meine Seele tauchen“ ist die No. fünf aus einem Liederzyklus, den Robert Schumann 1840 zu Gedichten von Heinrich Heine komponiert hat (in der Sendung interpretiert von Peter Schreier mit Unterstützung von Norman Shetler am Klavier). Im Schumann‘schen Oeuvre trägt dieser Zyklus die Opuszahl 48. Und welchen Titel trägt er?



Aus seinem Namen notieren Sie bitte: den sechsten, den zehnten oder den letzten Buchstaben.

2. Frage

Zur zweiten Musik suchen wir: den Komponisten. 1885 schrieb er das Lied „L'âme évaporée et souffrante“ (in der Sendung zu hören von Sophie Karthäuser und Eugene Asti am Klavier), zu Deutsch: „Die Seele, flüchtig und leidend“, auch bekannt als „Romance“. 1891 erschien es zusammen mit dem Lied "Les Cloches" – und mit Glocken hatte es dieser Mann, zumal wenn sie durch Blätter oder aus untergegangenen Kathedralen zu ihm drangen. Sein größter Hit heißt „Clair de Lune“; auch das „Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns“ ist nicht ganz unbekannt.



Den zielführenden Buchstaben finden Sie in seinem Familiennamen an fünfter und an sechster Position.

3. Frage

1930 nahm der Blues-Sänger und Gitarrist Blind Willie Johnson vermutlich zusammen mit seiner Frau Willie B. Harris das Lied „The Soul Of A Man“ auf. 2002 drehte ein deutscher Regisseur über Johnson und andere Bluesmusiker den gleichnamigen Dokumentarfilm. Die USA und ihre Kultur standen im Zentrum vieler seiner Filme, so z.B. 1984 in „Paris, Texas“.



Der siebte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

1968 erschien auf Jamaika die Single „Don’t Rock My Boat“ der Gruppe „The Wailers“. Wir suchen: ihren Leadsänger. Zehn Jahre später nahm er das Lied unter dem Titel „Satisfy My Soul“ für sein Soloalbum „Kaya“ erneut auf.



Zielführend ist hier: der fünfte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

5. Frage

Georges Jenny erfundene „Ondioline“, ein Vorläufer des Synthesizers. Und wer besang hier „Die Seele der Dichter“? Sein größter Erfolg war das Chanson „La Mer“.



Aus dem Familiennamen dieses Sängers, der seiner Heimat mit dem Lied „Douce France“ ein Denkmal setzte, notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

6. Frage