Sonntagsrätsel Nr. 3040

Gesucht wird: ein Substantiv mit drei Silben und acht Buchstaben.

1. Frage

Das Wort Affaire, so weiß es der Duden, stammt aus dem Französischen. „A faire“ bzw. „(avoir) à faire“ heißt dort schlicht „zu tun haben“. Eine Affäre ist also erstmal ganz einfach eine „Angelegenheit“. Und so ist es auch gemeint, wenn im zweiten Akt der Oper „Carmen“ ein Quintett aus Carmen, Dancaïre, Mercédès, Frasquita und Remendado singt: „Nous avons en tête une affaire”.

Wir suchen: den Komponisten der Oper und aus seinem Vornamen: den ersten oder den fünften Buchstaben.

2. Frage

In dem Lied „Heading For A Love Affair“ (die 1969 aufgenommene englische Version des Liedes “Ein kurzes Jahr”) präsentiert uns eine 1925 geborene Sängerin und Schauspielerin die gängigste Verwendung des Wortes Affäre – oder um es mit einer Zeile aus einem ihrer bekanntesten Lieder zu sagen: „erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann ist Schluss“.

Der fünfte Buchstabe aus ihrem Vornamen oder der dritte aus ihrem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

In der internationalen Politik kennt man “auswärtige Angelegenheiten“ als “Foreign Affairs”. So lautet auch der Titel eines Albums von 1977. In der Sendung zu hören ist das letzte Stück der LP: „Foreign Affair“. Gesucht wird: der US-amerikanische Sänger, Pianist und Komponist. So wie die zu Musik No. zwei gehörte Sängerin verfügt auch er über eine unverwechselbare Stimme.

Bitte notieren Sie: aus seinem Familiennamen: den ersten Buchstaben.

4. Frage

Das Lied „The Windmills Of Your Mind“ stammt aus dem Film „The Thomas Crown Affair“ von 1968. Diese „Affair“ ist eine Angelegenheit und eine Affäre – nämlich zwischen besagtem Thomas Crown und Vicki Anderson (resp. zwischen Steve McQueen und Faye Dunaway). Und unter welchem Titel kam dieser Streifen 1968 in die westdeutschen Kinos? Er besteht aus sechs Wörtern; aus dem dritten Wort – das dem Namen der uneinholbaren Hauptfigur folgt.

Notieren Sie bitte: die ersten beiden Buchstaben.

5. Frage

Im Französischen lassen sich mit dem Wort Affaire allerlei Wortspiele veranstalten. „Le temps ne fait rien à l'affaire” könnte man mit „Die Zeit spielt dabei keine Rolle“ übersetzen. Wir suchen: den Sänger und Komponisten; auch er ein alter Bekannter. In der Vergangenheit ist er hier öfter mal als „wichtigster französischer Chansonnier der Nachkriegszeit“ bezeichnet worden. Geboren wurde er 1921 im französischen Sète.

Bitte notieren Sie: den fünften und den sechsten Buchstaben aus seinem Familiennamen. (Oder Sie nehmen die letzten beiden seines Vornamens und notieren sie in umgekehrter Reihenfolge, das geht auch.)

6. Frage

Den Titel „Havanna Affair” kann man als Anspielung auf die versuchte Einmischung der USA in Kuba lesen, oder als juveniles Wortspiel auf „Havin‘ an affair“ verstehen. Wie dem auch sei, wir suchen die Band, die dieses Lied 1976 für ihr Debütalbum aufnahm. In der Sendung zu hören ist es in der Version vom Album „It’s Alive“.