Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3038

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Das Lied „O who's going to shoe your pretty little foot” hat seinen Ursprung vermutlich im England des 17. Jahrhunderts. In der Sendung zu hören ist es in einer Aufnahme mit dem Sänger Alfred Deller aus dem Jahr 1956. Und wie nennt man einen Sänger in seinem (sehr hohen) Stimmfach? Seitdem die Zeit der Kastraten vorbei ist, behilft man sich mit dem gesuchten Begriff.

Aus der heute international gebräuchlichen Bezeichnung für diese Form des Gesangs notieren Sie bitte: den fünften oder den achten Buchstaben.

2. Frage

Einer von Elvis Presleys frühen Hits ist das Lied „Blue Suede Shoes“. Als Single mit der Katalognummer SUN 234 erschien 1956 die Urversion in der Fassung des Komponisten. Inspiriert dazu wurde er angeblich von einer Geschichte, die ihm Johnny Cash erzählt hatte. Der war in Deutschland mit einem Soldaten stationiert gewesen, der peinlich genau auf den Zustand seiner Velourslederschuhe achtete.

Wir suchen: aus dem Vor- oder dem Familiennamen dieses frühen Rock’n’Rollers – von dem auch Lieder wie „Honey Don’t“ und „Matchbox“ stammen – den dritten Buchstaben.

3. Frage

Lied Nummer drei trägt den Titel „Wooden Shoe Rock”. Dieser „Holzschuhrock“ ist gespickt mit Verweisen auf die Niederlande (sowie mit mittelmäßigen Wortspielen). Veröffentlicht wurde das Lied 1958 auf der LP „Rockin‘ Around the World“, auf der der gesuchte Sänger und Bandleader zwölf Ländern je ein Lied widmete.

Seit 1954 trugen verdächtig viele seiner Lieder das Wort „Rock“ im Titel (von „See You Later Alligator“ mal abgesehen). Aus dem Familiennamen dieses Rund-um-die-Uhr-Rockers soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vierte Buchstabe.

4. Frage

1977 erschien auf dem Debütalbum „My Aim Is True“ eines britischen Singer-Songwriters das Lied „The Angels Wanna Wear My Red Shoes”.

Mit bürgerlichem Namen heißt er Declan Patrick Aloysius MacManus; wir suchen: aus dem Künstlernachnamen dieses „King of America“: den vierten Buchstaben.

5. Frage

1938 nahmen Ella Fitzgerald und das Orchester Chick Webb in New York das Lied „Gotta Pebble in My Shoe“ auf. Als „Ho un sassolino nella scarpa” erfreut es sich bis heute in einer ganz anderen Ecke der Welt zahlreicher Neuinterpretationen.

Aus dem deutschen Namen dieses Landes notieren Sie bitte: den sechsten Buchstaben.

6. Frage

1996 veröffentlichte Funny van Dannen auf seinem Album „Basics“ das Lied „Eurythmieschuhe“. Und in welcher Schul- bzw. Pädagogik-Form spielt die Eurythmie eine Rolle? 1919 wurde sie von einem gewissen Rudolf Steiner für die Betriebsschule einer Zigarettenfabrik konzipiert, nach der die Schulform auch benannt ist.