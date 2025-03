Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3008

Im März 1951 erschien die Single „Rocket 88“ von Jackie Brenston and his Delta Cats (die eigentlich Ike Turner and his Kings of Rhythm waren). Das Lied gilt heute als Urknall des Rock’n’Roll. Im Juni 1951 nahm dann ein ehemaliger Country-Sänger das Stück auf. Später sollte er dem neuen Genre mit Liedern wie „Rock Around The Clock“ oder „See You Later, Alligator“ zu kometenhafter Popularität verhelfen.