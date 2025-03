Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3006

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

Am 2. März 1937 wurde Frank Capras Film „Lost Horizon“ in San Francisco uraufgeführt. Deshalb ist diesmal der Horizont roter Faden der Sendung.

1. Frage

Die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Minas Gerais trägt seit dem 12. Dezember 1897 den Namen „Belo Horizonte“, was schlicht „schöner Horizont“ bedeutet. In den 1950er Jahren schrieb ein Komponist das Stück „Fiesta in Belo Horizonte“, das zur Erkennungsmelodie des Reisemagazins „Zwischen Hamburg und Haiti“ im N(W)DR wurde (übrigens eine der wenigen Radiosendungen, die noch älter ist als das Sonntagsrätsel). Nach seiner Arbeit beim Hörfunk machte er als Filmkomponist Karriere und schrieb u.a. die Musik zu den Pater Brown- und vor allem zu den Karl May-Filmen. Von ihm stammt auch das „Hawaii Tattoo“.

Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an dritter und in seinem Familiennamen an letzter Position.

2. Frage

1921 schrieb ein französischer Komponist den Liederzyklus „L’Horizon Chimérique“, op. 118 (aus dem in der Sendung die Nummer drei „Diane, Séléné“ zu hören ist). Bekannt ist er für Lieder wie „Après un Rêve“ und Suiten wie „Masques et bergamasques“. Von ihm stammt zudem diejenige Vertonung von „Claire De Lune“, die nicht von Claude Debussy ist.

Aus seinem Vor- oder seinem Familiennamen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

3. Frage

Musik Nummer drei ist eine vertonte Fluxus-Anweisung – 1973 sang Yoko Ono “Have you seen a horizon lately“. In der Astronomischen Navigation bestimmt man den eigenen Standpunkt in der Regel mittels eines Sextanten, mit dem man die Höhe eines Gestirns über dem Horizont misst und dann die Zenitdistanz errechnet. Und wie heißt das Gegenteil von Zenit?

Das gesuchte Wort stammt aus dem Arabischen und hat ebenfalls fünf Buchstaben; lösungsrelevant ist: der dritte.

4. Frage

1955 nahm ein US-amerikanischer Schauspieler und Sänger das Lied „New Sun In The Sky“ auf – und die erscheint ja zuerst am Horizont. Seinen größten Hit hatte er mit „White Christmas“; überhaupt schienen Weihnachtslieder zu seinen Stärken zu gehören (was David Bowie Ihnen vermutlich bestätigen würde).

5. Frage

1983 erschien auf der dritten und letzten LP der Westberliner Band Neonbabies das Lied „Horizont ohne Ende“. Und wer sang bei den Neonbabies bevor sie später mit 2raumwohnung den Zenit ihres Ruhmes erlangte? Ihre Schwester war zur selben Zeit Sängerin und Keyboarderin der Gruppe Ideal.

Der zweite Buchstabe aus dem gemeinsamen Familiennamen der beiden bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

2003 sang ein US-amerikanischer Singer-Songwriter das Lied „The horizon has been defeated“. 2008 hatte er mit dem Album „Sleep Through The Static“ seinen größten Erfolg. Seinen (extrem unspektakulären) Namen teilt er sich mit dem ersten schwarzen Schwergewichtsweltmeister im Boxen.

Der fünfte Buchstabe aus seinem Familiennamen beschließt das gesuchte Ratewort.