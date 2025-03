Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3007

In diesem Jahr feiern wir den Erfinder des Sonntagsrätsels besonders groß: das 3000. Rätsel ging im Februar auf Sendung – ein Format, das vor 60 Jahren das erste Mal im Radio ausgestrahlt wurde. Zudem würde Hans Rosenthal am 2. April seinen 100. Geburtstag feiern. Viele Gründe also, diesen einzigartigen Mann hochleben zu lassen.

Und das haben wir wörtlich genommen. So treffen in dieser Ausgabe der erste und der aktuelle Moderator aufeinander und werden gemeinsam zu hören sein.

Des Rätsels Lösung

Für dieses einmalige Projekt an diesem Sonntag hat der Sender eine künstliche Intelligenz in Auftrag gegeben, die die Stimme von Hans Rosenthal nachbildet. Zuvor haben wir uns vergewissert, dass diese Idee bei den Kindern von Hans Rosenthal auf Zustimmung stößt.

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Am 7. März 1875 wurde ein französischer Komponist geboren, dessen Werke man zum Impressionismus zählt. Sein größter Hit ist der „Bolero“ von 1928. In der Sendung zu hören ist sein „Menuet sur le nom d’Haydn“.

Der dritte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Komponisten macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

Musik Nummer zwei stammt aus dem Jahr 1969 und trägt den Titel „Nice To Be“. Komponiert hat dieses Lied der Sänger und Gitarrist Arthur Lee, der am 7. März 1945, also genau 20 Jahre vor dem ersten Sonntagsrätsel, das Licht der Welt erblickte. Wir suchen: den Namen der Band, mit der er 1969 das Album „Out Here“ aufnahm.

Aus ihrem Namen mit vier Buchstaben soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Am 7. März 1947 wurde in Berlin der Keyboarder Ulrich bzw. Ed Swillms geboren. 1973 spielte er u.a. mit dem Sänger Herbert Dreilich in der Gruppe „Panta Rhei“ (von denen in der Sendung das Stück „Finis“ zu hören ist). Gesucht wird: die Gruppe, der Swilms und Dreilich ab 1974 angehörten. Ihr bekanntestes Lied trägt den Titel „Über sieben Brücken musst Du geh’n“, aber auch Lieder wie „Der Blaue Planet“ und der „Schwanenkönig“ waren oft im Radio zu hören.

Zielführend ist hier: der dritte Buchstabe aus ihrem Namen.

4. Frage

1995 erschien die Single „Das Telefon sagt ‚Du‘“ von Andreas Dorau. Am 7. März 1876 erhielt ein in Schottland geborener Erfinder das Patent auf das Telefon – wobei er es nicht wirklich erfunden, sondern eher weiterentwickelt hatte – vorher gab es z.B. schon das Modell von Philipp Reis. Trotzdem kennt man ihn heute als Erfinder des Telefons.

Aus seinem Familiennamen, der aus nur vier Buchstaben besteht und später sogar zum Markennamen wurde, soll aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

5. Frage

Am 7. März 321 erklärte der römische Kaiser Konstantin der Große den „dies solis“, also unseren Sonntag, zum Ruhetag. Wir hören das Lied „Ich möchte am Montag mal Sonntag haben“ und suchen: die Sängerin und Textdichterin. Geboren wurde sie in Ulm; ihr mittlere Reife hat sie an der Rückert-Schule gemacht, die direkt an das Funkhaus des ehemaligen RIAS und heutigen Deutschlandfunk Kultur anschließt.

Der zweite Buchstabe aus dem Vornamen dieser Sängerin bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

2013 veröffentlichte der Hamburger Sänger Thees Ulmann ein Lied mit dem Titel „Am 7. März“, in dem auch Hans Rosenthals erste Moderation des Sonntagsrätsels erwähnt wird. Am 7. März 1971 hatte dann die „Sendung mit der Maus“ Premiere. Und wie heißt der Mann, der die „Lach- und Sachgeschichten“ miterfunden hat und den man heute als den „Vater der Maus“ bezeichnet?

Die letzten beiden Buchstaben aus seinem Familiennamen besiegeln das diesmal gesuchte Ratewort.