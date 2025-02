Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3005

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Musik Nummer eins stammt aus dem Film „Casino Royale“ von 1967. Für ihn sang Dusty Springfield das Lied „The Look Of Love” aus der Feder des Autorenteams Burt Bacharach und Hal David. Der Film beruht auf einem Roman gleichen Titels des Autors Ian Fleming von 1953. Und wie heißt die Hauptfigur dieses Romans, die dort zum ersten Mal auftaucht?

Aus ihrem Vornamen mit fünf Buchstaben notieren Sie bitte: den vierten.

2. Frage

„Rendez-vous au Casino de Paris“ ist das Titellied aus dem französisch-deutsch-italienischen Revuefilm „Casino de Paris“ von 1957. Gesungen wurde es von einer ebenfalls französisch-deutsch-italienischen Sängerin, die 1931 in der Stadt geboren wurde.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in ihrem Vornamen an fünfter Position.

3. Frage

Das „Wigan Casino“ in der Nähe von Manchester gehörte zu den einflussreichsten Diskotheken der Welt. Eine Spielhalle war dort nicht untergebracht; „Casino“ ist ja eigentlich das italienische Wort für „Gesellschaftshaus“. In Wigan wurde vor allem Northern Soul gespielt. In der Sendung zu hören ist ein Kultstück dieses Genres, bzw. dieser Bewegung: „Tainted Love“ von Gloria Jones. 1981 hatten Marc Almond und David Ball mit diesem Lied erneut einen Hit. Und wie nannten sich die beiden als Duo?

Aus dem zweiteiligen Namen ist lösungsrelevant: der dritte Buchstabe vom ersten Wort.

4. Frage

1931 schrieben Werner Richard Heymann und Robert Gilbert die Musik für den Film „Bomben auf Monte Carlo“. Und der spielt natürlich auch im dortigen Casino. 1960 gab es dann ein Re-Make des Films sowie eine Neuaufnahme des Liedes „Eine Nacht in Monte Carlo“. Gesucht wird: der Mann, der hier in der Nachfolge von Hans Albers die Hauptrolle spielte und sang. Geboren wurde er vermutlich 1913 in Los Angeles als Sohn russisch-polnischer Einwanderer.

Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlernachnamen an zweiter Position.

5. Frage

Musik Nummer fünf ist der Titel „Roulette Rumba“, den Lalo Schifrin 1965 für die TV-Serie „The Man From U.N.C.L.E.“ schrieb. Und mit welchem französischen Satz hält der Croupier Sie beim Roulette von weiteren Einsätzen ab?

Hier müssen Sie ein bisschen gucken, was geht und was nicht. Zielführend ist: der zweite Buchstabe vom letzten Wort.

6. Frage

1964 erschien der Film „Viva Las Vegas“ mit Elvis Presley in der Hauptrolle. In der Sendung zu hören ist das Titellied in der Version der Dead Kennedys (die dem Casinobetrieb vermutlich etwas distanzierter gegenüberstanden als der King). Die Frage zielt auf die Darstellerin der weiblichen Hauptrolle des Films. Bekannt war diese schwedische Schauspielerin unter ihrem zweiteiligen Vornamen.

Der viertletzte Buchstabe beschließt den gesuchten Ratebegriff.