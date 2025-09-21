Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3035

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht ein Zyklus, für den der Pianist Donald Swann (vom bekannten britischen Comedy-Duo Flanders & Swann) Gedichte von Tolkien vertonte. Lied Nummer eins trägt den Titel „The Road Goes Ever On“. Zur Musik gesucht wird: die englische Universitätsstadt an der Themse, in der Tolkien die meiste Zeit seines Lebens wirkte und in der er begraben ist.

Aus ihrem Namen notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

2. Frage

1969 erschien das einzige Album einer US-amerikanischen Psychedelic-Band. In der Sendung zu hören ist die Single-Auskopplung „Golden Earrings“. Benannt hatte sich die Gruppe nach einer Figur, die zu den wenigen gehört, die sowohl im „Hobbit“ wie auch im „Herrn der Ringe“ vorkommen (wohlgemerkt in den Romanen; in den Filmen gibt es deren mehrere). Und wie heißt diese zauberhafte Figur?

Aus ihrem Namen mit sieben Buchstaben sollen gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite UND der dritte.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

1967 gründeten Stephen Ross Porter und Marc Bolan ein akustisches Duo. Beide waren große Tolkien-Fans und Porter gab sich, in Anlehnung an den Namen eines Hobbits, den Künstlernamen Steve Peregrin Took. 1969 veröffentlichten sie auf ihrer LP „Unicorn“ das Lied „The Seal Of Seasons“.

Aus dem Namen dieses Duos finden, isolieren und notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

4. Frage

Endgegner des Hobbits und seiner Gefährten ist der Drache Smaug. Zu dieser Figur hatte sich Tolkien von der Siegfried-Sage aus der nordischen Mythologie inspirieren lassen. Diese verarbeitete auch Richard Wagner (auf seine ganz eigene Weise auch ein „Herr der Ringe“) in seiner gleichnamigen Oper. Und wie heißt der Drache bei Wagner?

Aus seinem Namen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

5. Frage

„Fly By Night“ ist der Titel des 1975 erschienenen zweiten Albums eines kanadischen Rocktrios. Auf ihm befindet sich das Lied „Rivendell“, benannt nach dem Ort, an dem sich im Hobbit das Haus des Halbelben Elrond befindet. Und welchen Namen gab sich das Trio, das hier zum ersten Mal in seiner klassischen Formation mit dem Schlagzeuger Neil Peart spielte? Er brachte auch den Tolkien-Einfluss in ihre Musik.

Von den vier Buchstaben, aus denen der Name dieses Trios besteht, notieren Sie – aber bitte nicht zu hastig – den dritten.

6. Frage

Großen Einfluss auf die Band von Musik Nummer fünf hatte die britische Gruppe Led Zeppelin. Deren Sänger Robert Plant wiederum war schwer von den Schriften Tolkiens beeinflusst. In dem Lied „Ramble On“ von 1969 werden sogar Gollum und Mordor erwähnt. Und wie heißt der Gitarrist von Led Zeppelin?