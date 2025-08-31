Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3032

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Musik Nummer Eins ist die Fuge a-Moll (für 2 Violinen und Basso continuo). Komponiert wurde sie von der am 9. November 1723 in Berlin geborenen Prinzessin Anna Amalia, ihres Zeichens große Verehrerin von Johann Sebastian Bach. Auch ihr großer Bruder war ein ganz passabler Musiker, der gern zur Flöte griff.

Aus dem Namen des Königreichs, dessen Prinzessin sie war und über das er herrschte, soll notiert werden: der erste Buchstabe.

2. Frage

Knapp 15 Jahre vor Prinzessin Diana kam Grace Kelly bei einem Autounfall ums Leben. Sie war ebenfalls eine angeheiratete Prinzessin (wobei wir im Deutschen eher „Fürstin“ oder „Herzogin“ sagen; in fast allen anderen Sprachen sind die beiden aber „Prinzessinnen“). 1983 veröffentlichte die Berliner Band Die Ärzte ihren Abgesang auf Gracia Patricia. Zur Musik gesucht wird: der Name des Adelsgeschlechts, in das sie 1956 einheiratete.

Seit 1297 regiert es Monaco – von kleineren Unterbrechungen mal abgesehen. Zielführend ist: der fünfte Buchstabe aus seinem Namen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Kurz nach dem Tod von Grace Kelly erschien 1982 auf dem Album „Music For A New Society“ eines aus Wales stammenden Musikers das Lied „Chinese Envoy“. In ihm geht es ebenfalls um eine Prinzessin. Der gesuchte Musiker spielte zu Beginn seiner Karriere Bratsche im Theatre Of Eternal Music und in der Band The Velvet Underground. Von seinem Vorbild John Cage unterscheidet ihn viel, vor allem aber eines.

Aus seinem Familiennamen mit vier Buchstaben wollen Sie bitte finden und aufschreiben: den dritten.

4. Frage

Im Jahr 2000 veröffentlichte die dänische Sängerin Gry die Single „Princess Crocodile“. Wir suchen: den Namen der Prinzessin, die vom 14. Januar 1972 bis zum 14. Januar 2024 regierende Königin von Dänemark war.

Aus ihrem Vornamen – und mehr braucht man ja als Prinzessin bzw. Königin nicht – soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.

5. Frage

1937 erschien ein Animationsfilm von Walt Disney, der auf einem Märchen der Gebrüder Grimm basiert. In ihm singt eine Prinzessin das Lied „Some Day My Prince Will Come“ (in der Sendung zu hören von dem Pianisten Bill Evans).

Der erste Buchstabe aus ihrem Namen – und zwar egal, ob aus dem Deutschen oder dem Englischen – bringt sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Das finale Lied ist sozusagen die Antithese zu Musik Nummer fünf. 2022 veröffentlichte ein russisches Performance- und Musikerinnenkollektiv – von dem drei Mitglieder für ihre kritischen Aktionen schon im Gefängnis saßen – auf ihrem Mixtape „Matriarchy Now“ das Stück „Princess Charming“.