Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3033

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und einer Silbe.

1. Frage

Den Auftakt macht das Schlusslied aus der Operette „Der König mit dem Regenschirm“. Gesucht wird: ihr Komponist. Geboren wurde er 5. Juni 1884 in Mährisch Budwitz (Moravské Budějovice); sein größter Erfolg war das Singspiel „Im weißen Rößl“. 1932 verließ er Berlin und ging mit seiner jüdischen Frau in die Schweiz, 1938 zog es ihn nach Hollywood. Der vorletzte Buchstabe aus seinem Familiennamen eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

1996 nahm der belgische Sänger Salvatore Adamo seine Version des Liedes „Le Parapluie“ auf. Wir suchen: den Komponisten und Erstinterpreten dieses Regenschirmliedes. Er war der vielleicht wichtigste französische Chansonnier der Nachkriegszeit. Geboren wurde er 1921 in Sète. Zu seinen großen Hits zählt u.a. das „Chanson pour l’Auvergnat“. Auch hier bringt Sie der vorletzte Buchstabe aus dem Familiennamen einen Schritt weiter.

3. Frage

Musik Nummer drei trägt den Titel „Unterm Regenschirm“ und stammt von dem Tschechen Karel Schwenk bzw. Švenk. Der war erst in Prag ein gefeierter Komiker und Kabarettist, bevor er ab 1942 zum unfreiwilligen Star in Theresienstadt wurde. Gestorben ist er 1945 auf dem Transport ins KZ Mauthausen. Wir suchen: die Sängerin des Liedes. Sie hat bereits Alben mit Elvis Costello und Benny Andersson von ABBA eingespielt. Auf dieser Aufnahme wird sie von dem Pianisten Bengt Forsberg begleitet. Aus dem zweiten Vornamen dieser schwedischen Mezzosopranistin notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

4. Frage

1964 erschien der französische Musicalfilm „Les Parapluies de Cherbourg“ („Die Regenschirme von Cherbourg“), in dem sämtliche Dialoge gesungen werden. Wir suchen: den Komponisten dieser Musik. Er ist sozusagen der französische Ennio Morricone. Drei Oscars bekam er; den ersten für das Lied „The Windmills Of Your Mind“, den letzten für seine Musik zu dem Film „Yentl“ mit Barbra Streisand. Gefunden und aufgeschrieben werden soll: der vierte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

5. Frage

„Dance Of The Paper Umbrellas“ ist der Titel eines Stücks der usbekisch-australischen Komponistin Elena Kats-Chernin. Wie in vielen anderen Musikstücken werden auch hier die Regentropfen von den gezupften Saiten der Streichinstrumente imitiert (das vermutet zumindest der Rätselsteller). Und wie nennt man diese Spieltechnik? Der gesuchte Begriff stammt aus dem Italienischen; zielführend ist hier: der erste Buchstabe.

6. Frage