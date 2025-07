Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3027

Los geht es – natürlich – mit der Feuerwerksmusik von 1749 und seinem bekannten vierten Satz „La Réjouissance“ (in der Sendung zu hören vom Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Kent Nagano). Das opulente Feuerwerk, das die Uraufführung in London begleiten sollte, geriet allerdings zu einem mittleren Fiasko. Wir suchen: den Mann, der diese Musik komponierte. Der erste Buchstabe aus seinem zweiten Vornamen eröffnet diesmal den Buchstabenreigen.

1914 schrieb ein französischer Komponist den Klavier-Zyklus „Sports et divertissements“, also: Sport und Unterhaltung. In letztere Kategorie gehört auch die No. 20: “Le Feu d'Artifice”, “Das Feuerwerk“ (in der Sendung zu hören in der Interpretation von Michel Legrand). Und wie heißt der Komponist? Bekannt machten ihn seine „Gnossiennes“ und die „Gymnopédies“.



Von den fünf Buchstaben seines Familiennamens ist zielführend: der zweite.