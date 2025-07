Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3024

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Das Lied „Ja nus hons pris ne dira sa raison” (in der Sendung zu hören in der Interpretation des Countertenors James Bowman) wurde höchstwahrscheinlich von Richard Löwenherz während seiner Gefangenschaft komponiert. Kurz vor Weihnachten 1192 wurde er festgesetzt und auf die Burg Dürnstein gebracht. Und die lag in welchem Herzogtum (bzw. liegt heute in welchem Land)?

Aus seinem Namen schreiben Sie bitte auf: den fünften oder den sechsten Buchstaben.

2. Frage

Ende 1978 veröffentlichte eine britische Singer-Songwriterin das Album „Lionheart“, dessen erste Seite mit dem Stück „Oh England My Lionheart“ endet. In ihm geht es nicht so sehr um Richard I., sondern vielmehr um das nostalgische Englandbild, das man mit dem idealisierten „guten König“ verbindet.

Größer Hit der Sängerin war das Lied „Wuthering Heights“, wir suchen: aus ihrem Vornamen: den vierten Buchstaben.

3. Frage

Am 21. Oktober 1784 wurde in Paris die Opéra-comique „Richard Cœur-de-Lion” uraufgeführt (in der Sendung zu hören ist das das Finale des zweiten Aktes „Ah! Monseigneur! ”). Ihr 1741 in Lüttich geborener Komponist schrieb ca. 60 Opern und artverwandte Bühnenwerke; neben der über Richard Löwenherz dürfte „Zémire et Azor“ von 1771 seine bekannteste Oper sein. Er schuf aber auch Werke über Wilhelm Tell und König Blaubart.

Rätselrelevant ist: der erste Buchstabe seines Familiennamens.

4. Frage

Zur Halbzeit wechseln wir den Richard. 1972 besaß ein Soulsänger aus Virginia die Stirn, sich den Künstlernamen „Little Richard III.“ zuzulegen. Unter diesem Namen nahm er genau einen einzigen Titel auf („She broke down“). Die Frage zur Musik zielt auf Shakespeares Drama „Richard III.“. Unmittelbar vor seinem Tod in der Schlacht von Bosworth offeriert Richard dort all seinen weltlichen Besitz im Tausch. Und wogegen will er ihn tauschen? Fünf Buchstaben hat dieses Wort im Deutschen; lösungsrelevant ist: der dritte.

5. Frage

Zu Beginn des Dramas Richard III. erklärt sein Titelheld: „ Now is the winter of our discontent / made glorious summer by this sun of York”. Richard war der letzte König, den das House Of York stellte. Und das lag in erbittertem Konflikt mit dem Haus Lancaster. Und wie nennt man diesen Konflikt bzw. diese Konflikte, die von 1455 bis 1485 andauerten?

Aus dem deutschen Wort, das mittlerweile ein geflügeltes ist, notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben. (Musikalisch untermalt wird die Frage von Helen Merrill und ihrem Lied „Winter Of My Discontent“.)

6. Frage

1984 veröffentlichte die englische Band Serious Drinking das Lied „Funny You Should Say That“, in dem sie ebenfalls den „Winter Of Discontent“ zitierte. Als „Winter der Unzufriedenheit“ bezeichnete die britische Presse, allen voran The Sun, den von Kälte und Streiks bestimmten Winter 1978/79. Und der verhalf im Mai 1979 einer Person zum Sieg, die später bei vielen einen ähnlich schlechten Ruf hatte wie Richard III..