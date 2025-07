Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3025

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

2003 erschien auf dem Album „Buenos Hermanos“ das Lied “Perfume de gardenia”. Wir suchen: den Sänger. Neben Compay Segundo war er mit von der Partie als 1996 der Gitarrist Ry Cooder in Havanna das Album „Buena Vista Social Club“ produzierte. 2005 verstarb er im Alter von 78 Jahren.

Bitte finden und notieren Sie: den ersten Buchstaben aus seinem Familiennamen.

2. Frage

Am 19. Dezember 1944 wurde in der Carnegie Hall die „Perfume Suite“ uraufgeführt. Komponiert und arrangiert hatte sie ein Pianist und Bandleader gemeinsam mit seinem Kollegen Billy Strayhorn. Aufgenommen wurde das Werk, in dem es um die Wechselbeziehung von Frauen und ihren Parfüms geht, allerdings erst 1957. In der Sendung zu hören ist das Stück „Dancers in Love“. Und wie heißt der Komponist, der hier auch als Pianist zu hören ist? 1959 bekam er den ersten von 14 Grammys; 1969 nahm er dann – wohl oder übel – die Freiheitsmedaille aus der Hand von Präsident Richard Nixon entgegen.

Zielführend sind: der zweite oder der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

3. Frage

2013 erschien auf dem Soloalbum einer schwedischen Sängerin das Lied „Perfume In The Breeze“. Der Titel des Albums besteht aus einem einzigen Buchstaben – und der bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

Er ist auch der erste und der letzte im Vornamen der 1950 in Jönköping geborenen Sängerin sowie der erste und letzte Buchstabe im Namen der Gruppe, mit der sie berühmt wurde.

4. Frage

1971 gründeten die Brüder Ron und Russell Mael in Los Angeles eine Band, die bis heute aktiv und aktuell sogar auf Tour ist. Markenzeichen der Band sind Ron‘s Oberlippenbart und seine stoische Art, an den Keyboards zu sitzen. Auf ihrem Album „Hello Young Lovers“ von 2006 erklärte Russell in dem Lied „Perfume“ seiner Angebeteten, dass er sie vor allem deshalb mag, weil sie eben KEIN Parfum trägt.Ihren größten Hit hatte die Gruppe 1974 mit dem Lied „This Town Ain't Big Enough For Both Of Us”.

Ihr zündender Gruppenname besteht aus genau sechs Buchstaben; zielführend davon ist: der fünfte.

5. Frage

Musik Nummer fünf stammt aus einem Werbefilm für ein Parfüm von Charles Wilp; komponiert hat sie Marvin Martin. Das vermutlich meistverkaufte, sicher aber das berühmteste Duftwasser der Welt ist Chanel Nummer 5. Kreiert hatte es der Parfümeur Ernest Beaux. Und wie hieß die Frau, die dem Parfüm den Namen gab?

Aus ihrem bekannten Vornamen (bzw. ihrem Spitznamen) notieren Sie bitte: den zweiten oder den vierten Buchstaben.

6. Frage

Anfang 1991 erschien auf dem US-Markt ein Deodorant mit Namen „Teen Spirit“. Von ihm bzw. einem Graffito seiner Freundin Kathleen Hanna, Sängerin der Band Bikini Kill, wurde Kurt Cobain zu dem Lied „Smells Like Teen Spirit“ inspiriert (in der Sendung zu hören in der Interpretation von Paul Anka). Und mit welcher Band nahm Cobain das Lied auf?