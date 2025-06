Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3020

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Musik Nummer eins ist das „Lied des warägischen Kaufmanns“ aus dem vierten Akt einer 1898 in Moskau uraufgeführten Oper von Nikolai Rimski-Korsakow. Das Lied ist auch als „Wikinger-Arie“ bzw. als „Song Of The Viking Guest” bekannt. (Der Evergreen dieser Oper ist allerdings der „Song of the Indian Guest“.) Benannt ist das Werk nach seiner Hauptfigur, einem abenteuerlustigen Sänger und Seefahrer.

Aus seinem Namen mit fünf Buchstaben notieren Sie bitte: den zweiten.

2. Frage

Ende der 1970er Jahre wurde die Gruppe Torfrock mit ihren Liedern über den Wikinger Rollo bekannt. In dem Stück „Dicke Augen für nix“ von der LP „Vierter Versuch“ wird die Wikingersiedlung Haithabu als Rollos Heimstatt angeführt. Und in welchem Bundesland liegt dieser Ort heute?

Aus seinem Namen notieren Sie bitte den letzten Buchstaben.

3. Frage

Musik Nummer drei stammt von Louis Thomas Hardin. Man nannte ihn auch den „Viking Of Sixth Avenue“, da er in New York auf der sechsten Straße mit Helm und Speer angetan Musik machte oder seine Schriften verkaufte. 1974 zog er spontan von New York nach Deutschland, wo er 1999 im westfälischen Münster friedlich verstarb. 1977 komponierte er ein Lied zu Ehren der Raumsonde Viking 1. Und wie nannte sich dieser Mann?

Aus seinem Künstlernamen mit sieben Buchstaben ist der letzte rätselrelevant.

4. Frage

Unsere rätselhafte Wikingerreise begann im Kloster Lindisfarne. 1972 veröffentlichte die gleichnamigen britische Folkrockgruppe auf ihrem Album „Dingly Dell“ das Lied „Court In The Act“. Gesucht wird: der bekannteste fiktive Wikinger. Erfunden wurde er 1973 von dem Comiczeichner Dik Browne. Sein Beiname ist „der Schreckliche“ (womit Wickie schonmal aus dem Rennen sein dürfte).

Aus seinem Vornamen notieren Sie bitte den fünften und letzten Buchstaben.

Auf Lindisfarne spielt auch der 1965 gedrehte Film „Cul-de-Sac“. Die Musik dazu schrieb der polnische Komponist und Pianist Krzysztof Komeda. Und wer führte Regie und war Co-Autor des Drehbuchs? Die beiden arbeiteten an einer ganzen Reihe von Filmen zusammen, so z.B. auch 1968 an „Rosemary’s Baby“.

Aus dem Familiennamen dieses Freundes von Komeda notieren Sie bitte den letzten Buchstaben.

6. Frage

Wikinger waren erfahrene Seemänner, die für Ihre Raubzüge vor allem Langschiffe nutzten. 2015 veröffentlichte Nick Saloman alias The Bevis Frond das Lied „Longships“. Zur Musik gesucht wird: derjenige Wikinger, der mutmaßlich um das Jahr 1000 als erster Europäer das amerikanische Festland betrat.