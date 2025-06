Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3019

Den Auftakt macht Lied Nummer fünf aus dem Zyklus „Hermit Songs“ mit dem Titel „The Crucifixion“, also: die Kreuzigung (in der Sendung gesungen von Barbara Bonney, die von André Previn am Klavier begleitet wird). Gesucht wird: der Komponist. Sein bekanntestes Werk ist das „Adagio for Strings“, das 1938 von Arturo Toscanini uraufgeführt wurde.