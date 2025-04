Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3013

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und einer Silbe.

1. Frage

1815 komponierte Franz Schubert gleich zwei Lieder mit dem Titel „An Rosa“. In der Sendung zu hören ist die Nummer eins; gesucht wird: der Sänger. Am 28. Mai dieses Jahres hätte er seinen 100. Geburtstag feiern können. Gemeinsam mit dem am Klavier zu hörenden Gerald Moore nahm er zu Beginn der 1970er Jahre sämtliche Schubert-Lieder auf.

Aus dem aus zwei Teilen bestehenden Familiennamen dieses vermutlich bekanntesten deutschen Baritons wird gesucht: vom zweiten Wort: der fünfte Buchstabe.

2. Frage

Die heiligen Rosa ist vor allem in Mittel- und Südamerika populär. Und von dort, genauer: aus Brasilien, kommt Musik Nummer zwei. Auch hier suchen wir den Sänger. Vermutlich 1959 nahm er das Lied „Rosa Morena” für sein Debutalbum „Chega De Saudade“ auf. Und wie heißt dieser Mann, der gemeinsam mit Antonio Carlos Jobim und Vinicius de Moraes die Bossa Nova aus der Taufe hob?

Aus seinem Familiennamen – oder dem seiner Frau Astrud oder seiner Tochter Bebel – notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

3. Frage

Der Name der Sängerin von Musik Nummer drei lautet wie der Titel von Musik No. zwei: Rosa Morena. Allerdings stammt sie nicht aus Brasilien, sondern aus Spanien. In der Sendung zu hören ist sie mit einem Lied von 1967: „Cumbia Morena“. In Südamerika sind zahlreiche Städte nach der heiligen Rosa benannt. Die bekannteste Stadt dieses Namens liegt allerdings im US-Bundesstaat Kalifornien.

Der gesuchte Name besteht aus zwei Wörtern; lösungsrelevant ist: vom ersten Wort: der vierte Buchstabe.

4. Frage

1957 veröffentlichte der Trompeter Clark Terry mit seinem Quintett das Album „Serenade To A Bus Seat“. Gewidmet ist es jener Afroamerikanerin, die sich am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama, geweigert hatte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen und daraufhin verhaftet wurde.

Aus dem Familiennamen dieser Rosa soll gefunden und aufgeschrieben werden: der letzte Buchstabe.

5. Frage

1962 nahm ein im belgischen Schaerbeek bzw. Schaarbeek geborener Sänger das Chanson „Rosa“ auf. Darin geht es um seine erfolglose Schulzeit und die erste Liebe. Im selben Jahr nahm er das Lied auch auf Flämisch auf. Neben George Brassens und Charles Aznavour gehört er zu den wichtigsten Chansonniers der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.

Aus seinem Vornamen soll notiert werden: der dritte Buchstabe.

6. Frage

Die US-amerikanische Soulsängerin Rosa Lee Brooks veröffentlichte nur eine einzige Single. Die hat es allerdings in sich. Zum einen ist das Lied „My Diary“ auf der A-Seite das erste aufgenommene Lied des späteren Love-Frontmans Arthur Lee. Zum anderen ist es eine der frühesten Aufnahmen eines späteren Superstars an der Gitarre. Ihn kennt wohl wirklich jeder, Stichwort: „Woodstock“ und „Club 27“.

Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.