Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3014

Gesucht wird: ein Begriff mit sechs Buchstaben und drei Silben

1. Frage

Hierzulande denkt man bei Faust nicht nur an die geschlossene Hand, sondern auch an das Drama von Johann Wolfgang von Goethe. 1859 machte Charles Gounod aus diesem Stoff eine Oper (in der Sendung zu hören ist ein Ausschnitt aus der 1869 hinzugefügten Ballettmusik). In einer Szene besuchen Faust und Mephisto eine Kneipe, in der Mephisto Wein aus dem Tisch fließen lässt. Als er versiegt, drohen die anwesenden Zecher ihm und Faust mit ihren Fäusten.

Aus dem Namen dieser Kneipe notieren Sie bitte: vom zweiten Wort: den ersten Buchstaben.

2. Frage

1970 veröffentlichte die Gruppe Tyrannosaurus Rex die LP „A Beard Of Stars“. Darauf findet sich u.a. das Lied „Fist Heart Mighty Dawn Dart”. Was oder wer dieses Faustherz ist, weiß wohl nur der Sänger und Komponist des Liedes. Aus dem Künstlernachnamen dieses 1977 verunglückten Glamrockers notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

Der zweite aus seinem Vornamen erfüllt denselben Zweck.

3. Frage

Ebenfalls 1970 erschien unter dem Titel „Per un pugno di samba“, also „Für eine Faust voll Samba“ die ungewöhnliche Zusammenarbeit des brasilianischen Sängers und Gitarristen Chico Buarque mit einem italienischen Filmkomponisten. Letzterer schrieb unter dem Pseudonym Leo Nichols auch die Musik zu dem Sergio-Leone-Klassiker „Per un pugno di dollari“.

Rätselrelevant ist: der dritte oder der vierte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

4. Frage

1968 veröffentlichte ein italienischer Sänger und Schauspieler die Single „Azzurro“. Auf dessen B-Seite befand sich das Lied „Una carezza in un pugno”, was soviel bedeutet wie „Ein Streicheln in einer Faust“.

Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieses Künstlers an erster und an fünfter Stelle; in seinem Familiennamen ist es: der siebte.

5. Frage

Als einzige Spezies seiner Ordnung kann der Mensch die Hand zur Faust ballen. Und wie heißt die Ordnung der Säugetiere, zu denen der Mensch, aber auch die Affen gehören? Man unterscheidet sie in die Unterordnungen der Feuchtnasen und der Trockennasen. Zu letzten gehören auch Sie – sogar, wenn Sie grade erkältet sein sollten.

Aus diesem Wort notieren Sie bitte: den sechsten Buchstaben.

6. Frage

1982 erschien das Album „Iron Fist“ eines britischen Hardrock-Trios. In der Sendung zu hören ist der Titeltrack des Albums – allerdings nicht in der Version von Lemmy Kilmister & Co. sondern von der finnischen Folk-Metal-Band Korpiklaani.