Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3012

Gesucht wird: ein Eigenname mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir die Sängerin. Nachdem sie 1978 mit ihrem Debutalbum „The Kick Inside“ und dem Lied „Wuthering Heights“ große Erfolge verbuchen konnte, veröffentlichte sie Ende desselben Jahres ihre zweite LP „Lionheart“. Auf ihr befindet sich das Lied „Kashka from Baghdad“.

Aus dem Vornamen dieser Künstlerin, die später mit dem Lied „Running Up That Hill“ ihren größten Erfolg haben sollte, notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

2. Frage

Am 15. Dezember 1858 wurde am Hoftheater in Weimar eine Oper von Peter Cornelius uraufgeführt. Sie spielt ebenfalls in Bagdad und beschreibt die Liebesgeschichte von Nureddin und Margiana. Im Zentrum der Handlung steht allerdings ein Faktotum mit Namen Abul Hassan Ali Ebn Bekar. Und welchen Beruf übt dieser Mann aus?

Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie in dieser Bezeichnung mit sieben Buchstaben (die auch das zweite Wort im Titel der Oper ist) an fünfter Position.

3. Frage

1966 sang Rosemary Clooney das Lied „The Belle Of Old Baghdad“. In den 1950er und 1960er Jahren war sie in den USA ein großer Star; heute hat ihr Neffe ihr diesen Rang abgelaufen. Und wie heißt der Mann?

Aus seinem Vornamen schreiben Sie bitte auf: den ersten oder den fünften Buchstaben.

4. Frage

Nach dem Exotismus von Musik No. drei stammt Musik No. vier direkt aus dem Irak: der Ud-Virtuose Munir Bashir und sein Ensemble spielen die Komposition „Baghdadi Cafe“. Bashir stammte aus der Stadt Mossul im Norden des Irak. Und die Sprache welcher dort vertretenen Bevölkerungsgruppe ist neben Arabisch Amtssprache des Irak?

Aus dem Namen dieser Sprache soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte Buchstabe.

5. Frage

1980 veröffentlichte die britische Gruppe The Teardrop Explodes das Stück „Thief Of Baghdad“. Eines von Scheherazades Märchen aus der Sammlung „1001 Nacht“ handelt von zwei Männern, die beide in Bagdad wohnen. Der eine ist ein armer Lastenträger und der andere ein reichgewordener Seefahrer. Und welchen Vornamen teilen sich die beiden?

Aus ihm notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

6. Frage

2003 veröffentlichte die Gruppe Fink gemeinsam mit den Schauspielern Peter Lohmeyer und Ulrich Tukur den „Bagdad Blues“. Entstanden ist er auf dem Hintergrund des Irakkriegs bzw. des dritten Golfkriegs. Und wer war 2003 Präsident der USA? Der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen ist der letzte des diesmal gesuchten Ratewortes.