Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Die erste Musik ist ein „altbekanntes Musikthema, aufpoliert und als Twist gespielt“, wie Hans Rosenthal es in der Sendung formuliert. Dieser kleine Walzer wurde vom Volksmund nach einem Insekt benannt; vermutlich hat sich schon jeder einmal auf dem Klavier an dieser Melodie versucht.

Der Anfangsbuchstabe aus dem Namen dieses Tieres liefert auch den Anfangsbuchstaben des diesmal gesuchten Ratewortes.

2. Frage

Zur zweiten Musik wird der Titel einer Operette von Fred Raymond gesucht. In der Sendung zu hören ist das Lied „Und die Musik spielt dazu“ aus der Verfilmung von 1961 mit Peter Alexander in der Hauptrolle (die man auch unter dem Titel „Wenn der Toni mit der Vroni“ kennt). Der Name der Operette besteht aus drei Wörtern, von denen der dritte der Name einer österreichischen (Festspiel)Stadt ist.

Aus ihm soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Musik Nummer drei ist ein Lied, das 1955 von Renato Rascel komponiert wurde. Viele Künstler interpretierten es; die bekanntesten Versionen dürften die von Dean Martin und Connie Francis sein. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation von Annunzio Mantovani (von dem auch die Eröffnungsmelodie des Sonntagsrätsels stammt). 1957 war es auch der Titel der italienischen Version des Films „Seven Hills of Rome“.

Aus diesem Titel wird gesucht: der erste Buchstabe. (Alternativ können Sie auch den letzten, von Hans Rosenthal nicht erwähnten Buchstaben des Titels aufschreiben.)

4. Frage

Zur vierten Musik wird die Sängerin gesucht. Sie war lange die bevorzugte Partnerin von Rudolf Schock. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Lied „So stell‘ ich mir die Liebe vor“. Geboren wurde sie am 21. Juli 1932 in Dortmund. Von 1964 bis 1968 präsentierte sie gemeinsam mit Willy Schneider die Fernsehsendung des WDR „Die fröhliche Weinrunde“. Zudem war sie die Stiefmutter des Sängers Peter Kraus, an dessen Seite sie 1969 in dem Film „Walzertraum“ spielte.

Aus ihrem Familiennamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

5. Frage

Melodie Nummer fünf ist einem berühmten bzw. berüchtigten Mann zugeeignet. Auch die ihm nacheifernden „Schürzenjäger“ werden nach ihm benannt. In der Sendung zu hören ist ein Lied seines Namens aus der Feder von Gerhard Winkler.

Zielführend ist hier: der erste Buchstabe aus seinem Namen.

6. Frage

Musik Nummer sechs ist das Lied vom „Fräulein Mabel“. Gesucht wird: der Komponist und Interpret. Er gehörte zu den „Stimmungskanonen“ der 50-er und 60-er, bevor ihm 1971 ein Schlaganfall das Witzeerzählen und Singen unmöglich machte. Geboren wurde er am 20. Februar 1909 im damals noch zum Russischen Kaiserreich gehörenden Riga.

Aus seinem Vornamen soll notiert werden: der erste Buchstabe (den Sie auch an dritter Position in seinem Familiennamen finden.)

7. Frage

Die finale Ratemusik stammt aus einem französischen Film. Im Volksmund kannte man dieses Lied auch als „Daba-daba-dab“. Die Musik stammt von Francis Lai, den Text schrieb Pierre Barouh. Kurz nach seinem Erscheinen machte Mireille Mathieu das Lied zu einem Hit.

Der erste Buchstabe aus dem deutschen Titel des Liedes bzw. des Films ist der letzte des diesmal gesuchten Ratewortes. (Sie finden ihn übrigens auch an erster und an letzter Position im vierten Wort des deutschen Titels.)