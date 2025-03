Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3010

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir den Komponisten. Geboren wurde er am 8. Juni 1810 in Zwickau. Da sich bei ihm lähmende Melancholie und manischer Schaffensdrang abwechselten, diagnostizieren ihm viele posthum eine bipolare affektive Störung. In der Sendung zu hören ist das Finale aus seinem Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello Es-Dur, op. 47. Interpretiert wird es vom Julliard Quartet und einem Pianisten, dem diese psychische Krankheit ebenfalls oft unterstellt wurde: Glenn Gould.

Aus dem Vornamen des Komponisten, aus dessen Feder auch der Liederzyklus „Dichterliebe“ stammt, soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vierte Buchstabe.

2. Frage

1977 veröffentlichte Joni Mitchell auf ihrem Album „Don Juan’s Reckless Daughter“ das Stück “Off Night Backstreet”. Die Frage zielt auf den Bassisten, der auf dem Album zu hören ist – und der auch schon auf dem Vorgängeralbum „Hejira“ mit von der Partie war. Er spielte u.a. mit der Gruppe Weather Report und dem Gitarristen Pat Metheny. 1982 diagnostizierte man bei ihm eine bipolare Störung. 1987 erlitt er bei einer Schlägerei Verletzungen, die ihn das Leben kosteten.

Aus seinem Familiennamen notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

3. Frage

Am 12. Dezember 1937 erblickte in Newark, New Jersey eine Sängerin das Licht der Welt, die Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre ihren Karrierehöhepunkt hatte. Bekannt wurde mit dem Lied „Stupid Cupid“; in Deutschland landete sie mit „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ in den Hitparaden. Eine Reihe von Schicksalsschlägen waren dann wohl Auslöser einer bipolaren Störung, die in den 1980er Jahren diagnostiziert wurde. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Lied „All By Myself“ von 1959.

Den gesuchten Buchstaben finden sie in ihrem Künstlervor- und in ihrem Nachnamen an vorletzter Stelle.

4. Frage

1966 schrieb der musikalische Kopf der Beach Boys für deren epochales Album „Pet Sounds“ das Lied „I Just Wasn't Made For These Times“. Den Text begriffen viele als Selbstdiagnose, bevor dieser Künstler dann offiziell als „bipolar“ galt.

Aus seinem Familiennamen – oder dem seiner Brüder Carl und Dennis – notieren Sie bitte zwei Buchstaben: den vierten und den fünften.

5. Frage

1973 brachte die bipolare Störung auch das Leben des Hauptsongschreibers der Gruppe The Kinks durcheinander.

Aus seinem Familiennamen finden und notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben. (In der Sendung zu hören ist das Lied „People Take Pictures Of Each Other” vom Album „The Kinks Are The Village Green Preservation Society”.)

6. Frage

Das finale Lied des Rätsels stammt von einem Mann, den viele als „Godfather Of British Comedy“ bezeichnen. 1966 nahm er das Lied „Tower Bridge“ auf. Zuvor hatte er gemeinsam mit Harry Secombe und Peter Sellers die Goon Show erfunden. Und wie heißt dieses große Vorbild von Kollegen wie z.B. John Cleese?

Der letzte Buchstabe aus seinem Künstlervornamen ist auch der letzte des diesmal gesuchten Ratewortes.