Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3004

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir den Sänger, Gitarristen und Komponisten. 1979 erschien sein Album „Sheik Yerbouti“. Mit Liedern wie „Bobby Brown“ oder „Dancin‘ Fool“ hätte er es heute sicher schwerer als damals. Auf diesem Album befindet sich auch das Lied „Baby Snakes“.

Aus dem Familiennamen dieser italienischstämmigen Rockikone mit dem charakteristischen Bart notieren Sie bitte: den dritten oder den vierten Buchstaben.

2. Frage

Auch zu Musik Nummer zwei suchen wir den Interpreten. Und auch er ist ein enfant terrible, allerdings im Bereich der Klassik. Von seiner Frisur her hätte der 1956 in Brighton geborene Violinist auch Mitglied einer Punkband sein können. Lange spielte er mit den Berliner Philharmonikern Vivaldi und Bach, bevor er Jimi Hendrix für sich entdeckte. In der Sendung zu hören ist er mit der Fats Waller-Komposition „Viper’s Drag“ aus dem Album „Recital“ von 2013.

Aus dem Familiennamen dieses bunten Hundes notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Auch in Lied Nummer drei geht es um eine Viper. 1973 nahmen Dan Hicks And His Hot Licks für das Album „Last Train To Hicksville“ das Lied „Long Comes A Viper“ auf. Und wenn man sich zuhause eine Schlage halten will, dann tut man das in welchem Behältnis?

Aus dem Oberbegriff für diese eher trockenen künstlichen Habitate notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

4. Frage

Musik Nummer vier stammt aus der Kantate „Sicut Moses exaltavit serpentem“, „Als Moses die Schlange emporhob.“ Wir suchen: den Komponisten, in dessen Werkeverzeichnis sie die Nummer 97 trägt. Geboren wurde er um 1637 in Bad Oldesloe oder in Helsingborg – und nicht, wie man vermuten könnte, in einer Hansestadt im Alten Land. 1705 ging Johann Sebastian Bach über 450 Kilometer zu Fuß, um ihn hören zu können.

Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem bekannten Vornamen an letzter und in seinem Familiennamen an sechster Position.

5. Frage

1956 behauptete ein Sänger und Gitarrist in dem Lied „Who Do You Love?“ eine Kobra als Krawatte zu tragen und auch sonst der Herrscher über allerlei Schlangen zu sein. Geboren wurde er als Ellas Otha Bates; später benannte er sich in Ellas McDaniel um. Sein Markenzeichen war eine rechteckige Gitarre; seine Lieder handeln fast alle von ihm selbst und kommen oft mit einem einzigen Akkord aus.

Zielführend ist: der zweite Buchstabe aus seinem Künstlervornamen.

6. Frage

1976 veröffentlichte Kevin Ayers auf dem Album „Yes We Have No Mañanas, So Get Your Mañanas Today” die „Ballad Of Mr. Snake“. Und welches Land beherbergt mit dem Inlandtaipan bzw. der „Schreckensotter“ die giftigste Schlange der Welt?

Der letzte Buchstabe aus dem deutschen Namen dieses Landes beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.