Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3003

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben.

1. Frage

Wir beginnen mit dem Lied „Nebel“ aus dem Jahr 1878. Der Text stammt von Nikolaus Lenau, die in der Sendung zu hörende Fassung wird gesungen von Sabina von Walther. Im Oeuvre des gesuchten Komponisten kommt der Nebel häufiger vor, so zum Beispiel in der „Alpensinfonie“, einer seiner vielen großen Tondichtungen.

Aus dem Vornamen dieses 1864 in München geborenen frühreifen Spätromantikers wird gesucht: der fünfte Buchstabe. Und den finden Sie auch an vierter Position im Familiennamen dieses (dem Walzer eher abholden) Komponisten.

2. Frage

Im Englischen kennt man die Wörter „Fog“, „Mist“ und „Haze“ für den Nebel – wobei „Fog“ eher den schweren, dicken Nebel beschreibt und „Mist“ den etwas feineren, eher dem Dunst nahestehenden. Am 9. September 1927 spielte ein Jazz-Kornettist seine Komposition „In A Mist“ ein, die seine einzige Aufnahme als Pianist ist. Und wie heißt dieser jung verstorbene Musiker mit den deutschen Wurzeln?

Bitte notieren Sie: denjenigen Buchstaben, der in seinem Familiennamen am häufigsten vorkommt.

3. Frage

2021 veröffentlichte der Musiker Stefan Gwildis das Lied „Ich bin der Nebel“. Dabei handelt es sich um die Vertonung eines Gedichts, dessen Urheber wie Gwildis gebürtiger Hamburger ist bzw. war. Sein bekanntestes Werk ist das Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“; sein letzter Text war 1947 eine eindringliche Mahnung mit dem Titel: „Dann gibt es nur eins!“.

Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Familiennamen an dritter und an siebter Position.

4. Frage

1937 schrieb ein US-amerikanischer Komponist das Lied „A Foggy Day", zu dem sein Bruder den Text beisteuerte. 2003 nahm der Chansonnier Julien Clerc eine französische Version unter dem Titel „Jour de brouillard“ auf.

Notiert werden sollen hier gleich zwei Buchstaben, nämlich: aus dem Vornamen des Komponisten: der dritte und aus seinem Familiennamen: der vierte.

5. Frage

1986 gründete Pete Lawrence das Label Cooking Vinyl – nicht zuletzt, um eine Aufnahme von einer jungen Singer-Songwriterin herauszubringen, die er kurz zuvor am Rande eines Folkfestivals mit seinem Walkman gemacht hatte. Von diesem Album mit dem Titel „The Texas Campfire Tapes“ ist in der Sendung das Lied „Fog Town“ zu hören. Ihren größten Hit hatte die gesuchte Künstlerin 1988 mit „Anchorage“.

Lösungsorientiert ist: der dritte Buchstabe aus ihrem Künstlernachnamen.

6. Frage

Die finale Rätselmusik stammt von J. Mascis And The Fog. 2000 erschien das Lied „Sameday“. Die zugehörige Frage zielt auf einen Film aus dem Jahr 1988, in dem Leben und Arbeit der Verhaltensforscherin Dian Fossey portraitiert wurden. Und welche Tiere erforschte sie? Im Titel des Filmes (der auch der Titel ihrer Autobiografie ist) befinden sie sich im Nebel.

Der fünfte oder der sechste Buchstabe aus dem Namen dieser Tiere beschließt den gesuchten Ratebegriff.