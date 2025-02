Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3002

Gesucht wird: ein Eigenname mit sechs Buchstaben.

1. Frage

Nachdem Odysseus in Troja als Sieger vom Feld gegangen war, wollte er schnellstmöglich nach Hause. Allerdings trieb ihn ein Sturm zunächst an die Küste der Lotophagen, der Lotus-Esser. 1957 nahmen Johnny Hodges, Ray Nance, Sam Woodyard und weitere Musiker die von Billy Strayhorn komponierte “Ballad for Very Sad and Very Tired Lotus Eaters“ auf. Gesucht wird: der Mann, in dessen Gruppe diese Musiker für gewöhnlich spielten.

Aus dem Familienamen dieses vermutlich bekanntesten afroamerikanischen Bigband-Leaders soll notiert werden: der vierte Buchstabe.

2. Frage

Nachdem Odysseus seine Gefährten aus den Armen der Morphinisten befreit hatte, ging es weiter zu den Zyklopen. 2001 veröffentlichte die Gruppe They Might Be Giants den „Cyclops Rock”. Zur Musik gesucht wird: der Name von Odysseus‘ Sohn, der während des Vaters Irrfahrt fern der Heimat dort die Stellung hielt.

Aus seinem Namen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Einige Zeit später trieb es Odysseus mit seiner dezimierten Mannschaft an die Küste der Zauberin Circe bzw. Kirke. Zu Beginn der 1960er Jahre schrieb ein berühmter Komponist und Kabarettautor für die Diseuse Hanne Wieder ein Chanson dieses Titels. In der Sendung zu hören ist es in einer Neuinterpretation von Cordula Wirkner. Von dem gesuchten Künstler stammt auch die Musik zu so unterschiedlichen Filmen wie „Der blaue Engel“ oder „Wir sind keine Engel“.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an letzter und in seinem Familienamen an erster Position.

4. Frage

Um sich Rat für seine Heimfahrt zu holen, besucht Odysseus auch den Seher Teiresias im Hades. Dort sieht er u.a. Sisyphos, der den Stein auf den Berg wälzt und Tantalos, der von Hunger und Durst gequält wird. 1868 schrieb ein österreichischer Komponist den musikalischen Schwank „Tantalusqualen“. Bekannt wurde er durch Operetten wie „Dichter und Bauer“, „Leichte Kavallerie“ und „Boccaccio“.

Lösungsrelevant ist: der dritte Buchstabe aus seinem Vornamen.

5. Frage

Vom Hades ging’s zu den Sirenen. Diese Fabelwesen versuchten, mittels ihres betörenden Gesangs Seeleute in die Fluten zu locken, in denen diese dann umkamen. Odysseus wollte ihren Gesang gerne hören, also ließ er sich am Mast festbinden, während seine Gefährten sich die Ohren mit Wachs verstopften. In der Sendung zu hören ist an dieser Stelle der „Song To The Siren“. Gesucht wird: den Mann, der ihn für sein Album „Starsailor“ aufnahm. Er verpasste die Aufnahme in den „Club 27“ um wenige Monate; sein ebenfalls tragischer Sohn Jeff wurde nur 30 Jahre alt.

Zielführend ist: aus dem Familiennamen der beiden: der vierte Buchstabe.

6. Frage

Die letzte große Station der Odyssee ist der Aufenthalt des mittlerweile allein umherirrenden Helden bei der Nymphe Calypso. Die finale Rätselmusik stammt (wieder) von einer alten Bekannten. 1987 nahm sie für ihr Album „Solitude Standing“ (auf dem auch die Hits „Luka“ und „Tom’s Diner“ enthalten sind) ein Lied mit dem Titel „Calypso“ auf, in dem sie die Geschichte aus Sicht der Nymphe erzählt. Gesucht wird; der Name dieser US-amerikanischen Singer-Songwriterin.

Der vierte Buchstabe aus ihrem Vor- oder ihrem Familiennamen beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.