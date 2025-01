Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3001

1985 hatte ein britisches Duo mit dem Lied „West End Girls“ seinen ersten großen Hit. Darin kommt die die Zeile „From Lake Geneva to the Finland Station" vor – womit auf die berühmte Zugfahrt von Lenin im Jahr 1917 angespielt wird. Im Finnländischen Bahnhof von St. Petersburg betrat Lenin am 16. April nach zwölfjährigem Exil den revolutionsreifen russischen Boden. Und unter welchem Bandnamen kennt die Welt das Duo Neil Tennant und Chris Lowe?

Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem ersten Vornamen an siebter, in seinem zweiten, eher unbekannten Vornamen an vierter und in seinem Familiennamen an zweiter und an fünfter Position.