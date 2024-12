Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2993

Gesucht wird: ein Substativ mit sechs Buchstaben und einer Silbe.

1. Frage

Musikstück Nummer eins war 2018 schon mal im Sonntagsrätsel zu hören. Seine Geschichte ist aber so unterhaltsam, dass man sie ruhig nochmal erzählen kann: 1772 beschloss der Fürst Esterházy, länger als üblich in seiner Sommerresidenz zu verweilen. Die ihn begleitenden Musiker zog es aber zurück zu ihren Familien nach Wien. Das soll angeblich den Komponisten des Fürsten dazu inspiriert haben, die Sinfonie Nummer 45 fis-moll zu schreiben. Im letzten Satz löschte ein Musiker nach dem anderen die Kerze an seinem Notenpult, stand auf und verließ den Saal, bis nur noch der Komponist vor dem Fürsten stand. Der verstand diesen Boykott und ließ die Musiker ziehen.

Aus dem bekannten Vornamen dieses österreichischen Komponisten, der über 100 Sinfonien schrieb, notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

2. Frage

Von 1968 bis 1971 fand in vielen westdeutschen Städten die „Aktion Roter Punkt“ statt. Mit ihr boykottierte man die als ungerecht empfundenen Fahrpreiserhöhungen des ÖPNV. 1971 schloss sich eine Berliner Band dieser Aktion an und veröffentlichte auf einer Schallfolie das Lied „Mensch Meier“, das später auch auf ihrem Album „Keine Macht Für Niemand“ landete. Und wie heißt die Gruppe?

Lösungsorientiert ist: der erste Buchstabe aus dem ersten Wort oder der zweite Buchstabe aus dem zweiten Wort ihres Namens.

3. Frage

1987 verhängte ein Bundesland restriktive Maßnahmen gegen an AIDS erkrankte Menschen und solche, die zur „Risikogruppe“ gehörten. Der Bundestagsabgeordnete Horst Seehofer wurde damals im "Spiegel" mit dem Plan zitiert, Infizierte in "speziellen Heimen" zu "konzentrieren". Deshalb verkündete der bereits in Musik No. zwei zu hörende Rio Reiser, keinen Fuß mehr in dieses Bundesland zu setzten.

Aus seinem dem Namen dieses Landes notieren Sie bitte: den vorletzten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

2022 boykottierte der kanadische Musiker Neil Young den Streaming-Dienst Spotify. Der Grund: Podcaster Joe Rogan hatte über die Plattform Falschinformationen über die Corona-Impfung verbreitet. Andere Musikerinnen schlossen sich Young an, darunter auch eine ebenfalls aus Kanada stammende Singer-Songwriterin. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Lied „Like Veils Said Lorraine“, ein Demo für ihr Album „For The Roses” von 1972.

Gesucht wird: der sechste Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

5. Frage

2013 verkündete ein afroamerikanischer Musiker, dass er nicht mehr in Florida auftreten werde, bis dort das sogenannte „stand your ground“-Gesetz abgeschafft sei. Demzufolge muss man vor einem Angreifer oder Einbrecher nicht zurückweichen, sondern hat das Recht, sich zu verteidigen und ihn notfalls auch zu erschießen. Das ist im deutschen Notwehrecht ganz ähnlich geregelt – allerdings gibt es in den USA viel mehr Waffen (von Rassismus ganz zu schweigen). In der Sendung zu hören ist der Künstler mit dem Lied „Joy“ vom Album “Signed, Sealed & Delivered” aus dem Jahr 1970. Und wie heißt dieser Mann, der später noch so Klassiker wie „Songs In The Key Of Life“ vorlegte?

Aus dem bekannten Vornamen dieses blinden Musikers soll gefunden und notiert werden: der fünfte Buchstabe.

6. Frage

1985 gründete Bruce Springsteens Gitarrist Steven van Zandt die “Artists United Against Apartheid”. In dem Lied "Sun City" erklärten die Teilnehmenden, nicht in dem südafrikanischen Luxus-Ferienort auftreten zu wollen. Gesucht wird: der Namen des südafrikanischen Staatspräsidenten, unter dem die Apartheid abgeschafft wurde – wofür er 1993 gemeinsam mit Nelson Mandela den Friedensnobelpreis erhielt.

Der letzte Buchstabe aus seinem ersten Vornamen oder der erste oder der letzte aus dem letzten Wort seines Familiennamens besiegelt den diesmal gesuchten Ratebegriff.